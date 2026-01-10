兩條通謊報65歲老父身分 新北霹靂警火眼金睛一眼識破

新北市僺安警察大隊提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市新莊區2名男子日前騎乘摩托車雙載從巷口竄出，因深夜行跡鬼祟遭新北保大特勤中隊員警攔查，35歲鄭姓乘客謊報自己父親的證號，自作聰明以為父子容貌相似就可以呼嚨過去，員警一看照片就發現貓膩，年紀、髮型及臉上的疤痕均不相符，就在員警要帶其至分局按捺指紋之際，鄭男才道出自己兩條通的身分，後續又在其身上起獲依托咪酯煙彈。

新北市保安警察大隊指出，保大特勤中隊員警於上(12)月30日凌晨3時許，巡經新莊區中正路，見2名男子騎乘機車雙載突然從巷口竄出，還特地轉頭看了一眼警車，神情有異且行跡可疑，員警見狀遂上前攔停盤查，其中鄭姓乘客謊報與自己相差30歲老父的證號，卻支支吾吾說不清楚實際年紀，直說自己係因為植髮、做臉才看起來比較年輕，員警當然沒有採信，在員警進一步要帶至分局按指紋之際，鄭男見無法掩飾，這才說出真實證號。

保大警察大隊提到，員警一查原來是因兩案被通緝(士林地檢發布之不能安全駕駛通緝、臺北地檢發布之廢棄物清理法通緝)，鄭男因為不想面對共計1年2個月徒刑，才會異想天開謊報自己老父親的證號，後續員警又在其身上起獲依托咪酯煙彈，全案訊後將鄭男依違反毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦，並帶至臺北地檢(代執行)歸案。

新北市保安警察大隊呼籲，凡涉及司法案件者務必配合法院及檢察署通知，並依指定庭期到案處理，切勿因心存僥倖或逃避，遭到通緝而成為警方查緝對象；毒品危害個人健康及社會治安，民眾應遠離毒品，吸毒一時、後悔一世