兩棲動物少罹癌症！「日本雨蛙腸道菌」抗癌效果比化療更好

日本北陸先端科學技術大學院大學研究團隊從兩棲與爬行類動物體內篩選出的特殊菌株，在小鼠實驗中展現驚人的抗癌成效。這項發表於期刊《腸道微生物》的研究指出，源自日本雨蛙腸道的美洲尤文氏菌，不僅能使腫瘤完全消失，療效更優於常見化療藥物，且具備防止癌症復發的潛力。

「日本雨蛙」腸道內的一種細菌具有驚人的抗癌能力。（圖取自維基百科）

研究團隊從 45 種菌株中發現，美洲尤文氏菌的抗癌表現最為出色。科學網站《ScienceAlert》報導，受試小鼠在接受單劑量細菌注射後，腫瘤大幅縮小甚至完全消失。更令人振奮的是，腫瘤消失 30 天後再次植入癌細胞，小鼠體內並未重新長出腫瘤，顯示該細菌成功誘發宿主產生長效的抗癌免疫保護力。

該細菌具備雙重作戰機制，能直接攻擊腫瘤組織，並招募 T 細胞、B 細胞及嗜中性球等免疫大軍。研究人員指出，在小鼠模型中，美洲尤文氏菌消除腫瘤的效果，甚至優於化療藥物小紅莓。

由於美洲尤文氏菌本身對人類具有致病風險，可能引發感染，因此，如何平衡其抗癌效能與臨床安全性，是未來研發的關鍵考驗。（示意圖／pixabay）

腫瘤內部通常極度缺氧，會抑制一般免疫細胞活性並降低化療藥效，但美洲尤文氏菌卻能在此惡劣環境中存活並發動攻擊。研究人員指出，該細菌關鍵優勢在於能適應低氧環境，這正是腫瘤組織的典型特徵。

兩棲類動物鮮少罹患癌症的特性，為生物醫學研究提供新線索。日本科學家從日本雨蛙腸道中篩選出的這種特殊菌株，為癌症治療開啟新的可能性。

儘管動物實驗結果亮眼，研究團隊強調目前仍處於初步階段。由於美洲尤文氏菌本身對人類具有致病風險，可能引發感染，因此，如何平衡其抗癌效能與臨床安全性，是未來研發的關鍵考驗。

