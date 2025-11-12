兩棲突擊車冒險救命！宜蘭蘇澳淹一層樓高 國軍橡皮艇接力救人

鳳凰颱風重創宜蘭蘇澳，造成嚴重淹水災情，積水深度接近一層樓高，使主要連外道路受阻，多名居民受困家中。國軍迅速出動兩棲突擊車與橡皮艇進行救援行動，陸軍步兵也冒雨運送物資至災區。在多方救災單位的合作下，包括消防人員與國軍共同努力，成功協助受困民眾脫困，並持續進行救援工作，展現了面對天災時的緊急應變能力。

蘇澳淹成孤島，國軍兩棲突擊車緊急出動。（圖／TVBS）

受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭縣蘇澳鎮於11日晚間遭遇豪雨成災，多處地區積水嚴重，最深處接近一層樓高。由於地形呈U字形不利排水，蘇澳中山路一段靠近低窪地區的多棟住宅遭洪水侵襲，家具泡爛，居民生活受到嚴重影響。更嚴重的是，鎮公所主要連外道路都被淹沒，使得整個鎮區宛如孤島。

國軍迅速投入救災行動，出動兩棲突擊車在汙濁的泥水中前進，載運受困居民離開淹水區，並持續搜尋需要救援的民眾。救援行動中，國軍搭配鋁梯和橡皮艇，協助二樓受困民眾順利脫困。當天國軍總共派出40名兵力，動員包括中戰2輛、兩棲突擊車2輛以及膠舟2艘，在當地進行預防性撤離工作。

災情嚴峻，多處街道被泥黃色洪水淹沒，有車輛完全滅頂變成泡水車。消防人員表示，兩棲突擊車在水中前行時，水位高度已經淹到車燈上方，大約有一層樓那麼高。現場救援人員全力協助行動不便的長者脫困，所幸這些長者都被消防人員及時救出。

陸軍步兵第153旅在12日清晨2點多，由旅長陳品全領軍，出動2車15人，冒雨為蘇澳鎮運送物資。在這場災害中，救災搶險分秒必爭，國軍與警消輪番出動，展現了面對天災時的團結合作精神，為受災民眾提供及時援助。

