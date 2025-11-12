兩棲突擊車救災「不慎輾過拋錨車」 軍方回應了

民眾車輛因泡水拋錨停在路中央，不慎被國軍兩棲突擊車輾過，嚴重毀損。

宜蘭蘇澳地區昨（11日）受鳳凰颱風外圍環流影響，暴雨成災，國軍出動兩棲突擊車投入救援，然而救災過程中，一輛兩棲突擊車不慎輾過民眾因泡水拋錨，停放路中央的車輛，造成車體嚴重毀損，對此軍方表示，已會同警方完成備案，後續將配合鎮公所處理洽賠事宜。

昨日鳳凰颱風外圍環流為蘇澳帶來強烈雨勢，多處地區傳出淹水災情，水位一度達一層樓高，國軍隨即出動AAV7兩棲突擊車與橡皮艇協助救援，一輛兩棲突擊車行經街道時，不慎輾過一輛因泡水拋錨停放路中的民用轎車，造成車體嚴重變形、玻璃全毀。

對此，軍方今日回應，第三作戰區已協請海軍派員會同蘇澳鎮公所與警方至現場勘查，並完成備案，後續將由陸戰隊指揮部配合鎮公所處理洽賠事宜。





