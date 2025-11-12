兩棲突擊車救災「不慎輾過拋錨車」 軍方回應了
宜蘭蘇澳地區昨（11日）受鳳凰颱風外圍環流影響，暴雨成災，國軍出動兩棲突擊車投入救援，然而救災過程中，一輛兩棲突擊車不慎輾過民眾因泡水拋錨，停放路中央的車輛，造成車體嚴重毀損，對此軍方表示，已會同警方完成備案，後續將配合鎮公所處理洽賠事宜。
昨日鳳凰颱風外圍環流為蘇澳帶來強烈雨勢，多處地區傳出淹水災情，水位一度達一層樓高，國軍隨即出動AAV7兩棲突擊車與橡皮艇協助救援，一輛兩棲突擊車行經街道時，不慎輾過一輛因泡水拋錨停放路中的民用轎車，造成車體嚴重變形、玻璃全毀。
對此，軍方今日回應，第三作戰區已協請海軍派員會同蘇澳鎮公所與警方至現場勘查，並完成備案，後續將由陸戰隊指揮部配合鎮公所處理洽賠事宜。
更多《鏡新聞》報導
桃園颱風假2百貨體恤員工停業 7年櫃姐喊有心：首次放整天
陳亭妃完成初選登記 喊話成為「最強母雞」帶領台南前行
71歲婦掏4000元要姪兒「總統選侯友宜」 被判2年還要罰20萬元
其他人也在看
蘇澳淹水2車被救災裝甲車輾爛 卓揆：我與國防部長各賠1輛
宜蘭縣蘇澳鎮中原路昨晚淹大水，2輛休旅車行經此處時熄火拋錨路中央，疑被緊急救災的國軍AAV7兩棲突擊車輾過，車主今天（12日）到場發現愛車變成廢鐵，對此備感無奈。蘇澳鎮中原路昨晚淹水一層樓高，多輛車經過此處時拋錨，駕駛各自棄車逃生，不久，現場變成一片汪洋，拋錨車輛幾乎滅頂，AAV7兩棲突擊車到場營救自由時報 ・ 4 小時前
宜蘭暴雨水漲一樓高！國軍突擊車救援 2拋錨車水中遭輾全毀
[Newtalk新聞] 受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳及南方澳等地區發生淹水災情，國軍出動AAV7兩棲突擊車緊急救災，但有車輛因拋錨停在路中間，結果遭行經的突擊車輾過，車輛嚴重毀損，車主無奈卻也感謝國軍救災「平安就好」。 為救援淹水災情，昨日晚間國軍出動AAV7兩棲突擊車及橡皮艇，協助救援與撤離居民，路上有2位民眾車輛疑因泡水拋錨，停滯於路中央，被一輛AAV7疑因視線不佳直接輾過，造成車頂壓毀、擋風玻璃碎裂。 車主指出，當時現場淹水高度已達一層樓，愛車整個泡湯無法移動，裝甲車可能是因為視線受阻、不慎輾過。後續將再研擬維修或報廢問題，不過也感謝國軍救災。相關單位也將釐清責任，協助災民維權。 宜蘭代理縣長林茂盛指出，針對淹水後續，相關的機具會進來開始整理，並會啟動縣政府的救助，包括汽機車的修復或損害，牌照稅可以減免，目前也已申請軍方的資源，啟動機具來救援。查看原文更多Newtalk新聞報導宜蘭釣蝦場淹水釣客超淡定！網笑稱：根本沉浸式釣蝦宜蘭超過7000戶停電！淹水阻礙維修進度 台電力拼今全面復電新頭殼 ・ 7 小時前
客人30部愛車淹慘了！ 煙波飯店首發聲「補償3措施」
宜蘭縣蘇澳鎮昨晚暴雨大淹水，當地知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也因豪雨，水不斷湧入地下停車場，造成約30輛車泡湯，旅客怒氣沖天。煙波國際觀光集團今（12）日表示，除提供房費全免、接駁車子補助中廣新聞網 ・ 10 小時前
蘇澳淹水近1層樓高 國軍趕救災 拋錨車疑遭AAV7壓過變廢鐵
宜蘭蘇澳地區昨晚(11日)遭遇急遽豪雨，造成嚴重淹水，水位接近一層樓高，多輛車輛因此泡水拋錨。國軍出動AAV7兩棲突擊車連夜搶救受困民眾，成功救出33人，但救災過程中疑因水位過高影響視線，導致兩輛拋錨車輛疑似遭AAV7輾壓變形。今晨天亮後，有車主發現愛車被壓扁，車頂凹陷、擋風玻璃碎裂，車身鋼板上明顯留有履帶輾過的痕跡，面對愛車成為廢鐵，車主感到十分無奈。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
超大豪雨蘇澳2車拋錨 遭國軍兩棲車無情輾壓「慘變廢鐵」
鳳凰颱風外圍環流影響，再加上東北季風交互影響，宜蘭蘇澳及南方澳等地區成為豪雨重災區，昨天（11／11）多地發生淹水災情，甚至不少地方已經幾乎淹至一樓高，軍方也立刻出動AAV7兩棲突擊車（裝甲車）、橡皮艇等救援。不過，昨天不少車輛因淹水拋錨路中央，但兩棲突擊車無法辨認，因此無情輾過，車主看到已變成廢鐵的愛車大喊心痛。太報 ・ 7 小時前
畫面曝!蘇澳淹大水 國軍兩棲突擊車救出2樓受困民眾
鳳凰颱風來襲，宜蘭蘇澳持續大雨，蘇澳災防中心接獲通報，蘇澳鎮蘇西里民貴街嚴重積水，最深處達到成人肩膀，軍方今天晚間出動AAV7兩棲突擊車、橡皮艇前往救援。蘇澳今天下起暴雨，入夜之後，市中心淹水一層樓高，由於路面積水太深，已經無法步行，有些居民直接上樓「垂直避難」，AAV7靠近住家2樓窗戶，把受困民眾自由時報 ・ 23 小時前
蘇澳暴雨急淹1層樓「AAV7搶救災」2拋錨民車遭輾成廢鐵
蘇澳暴雨急淹1層樓「AAV7搶救災」2拋錨民車遭輾成廢鐵EBC東森新聞 ・ 1 小時前
國軍兩棲突擊車輾爆災民泡水車 軍方回應了
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風來襲，北部地區因為東北季風產生共伴效應造成連續3天雨勢不斷，尤其宜蘭地區3天累積雨量超過1000毫米，造成羅東、蘇澳淹水災情。國軍第三作戰區派出遣AAV7兩棲突擊車、...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
光聊天就濕了！她首約曖昧男出門「椅子留水痕」 兩人尷尬喊：一起擦掉吧…
（生活中心／綜合報導）一名女網友近日在匿名論壇上發文，坦言自己陷入一段讓人又甜又尷尬的曖昧。她表示，最近喜歡上 […]引新聞 ・ 1 天前
蘇澳煙波飯店地下室「30台車泡水」！ 宜蘭釣蝦場淹成泡腳池
這名住客在Threads分享災情畫面，只見地下停車場出現淹水情況，水深達腳踝，多輛轎車泡在水中。原PO也抱怨，「剛剛明明可以離開，不讓我們開出去，結果全部2、30台泡水，也回不去了，誰來賠我的車啦！」原PO指出，他原本想在晚間6點提早退房，當時外面正在下大雨，飯店人員告...CTWANT ・ 14 小時前
為違憲大吵！ 藍委怒：你講什麼話 卓揆：我講台灣話
立法院今(11)日邀請行政院長卓榮泰進行總質詢，國民黨立委吳宗憲質詢時提到，立法院三讀通過的法律案，行政院卻不願編列預算配合執行，痛批卓榮泰是毀憲亂政，卓榮泰也不滿回擊，兩人隨即在立院唇槍舌戰。吳宗憲...華視 ・ 1 天前
法務部也有雙11拍賣會！遠航查扣客機240萬拍定 64萬顆泰達幣310萬賣出
1111購物節不只電商祭出優惠，法務部行政執行署今（11）日也舉行聯合拍賣會，拍賣的商品包括遠航客機、泰達幣、保時捷，以及近日價格飆的黃金，不少民眾前往競標。台北分署拍賣的2架遠東航空客機最引人注目，其中1架以240萬拍定，另外由士林分署拍賣涉及詐騙案的幣想科技高達64萬顆泰達幣，第一標就有人喊出310萬得標。法務部行政執行署13分署今日同步連線進行「......風傳媒 ・ 1 天前
宜蘭淹水國軍救災！民眾車輛拋錨路中央 裝甲車輾過慘變一團廢鐵
受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳及南方澳等地區，發生淹水災情，許多民宅被水沖壞，讓災民非常無奈。不過除了天災，還有人為意外，今（12日）上午，宜蘭縣蘇澳中山路有民眾車輛拋錨，停滯於路中央，卻被救災路過的裝甲車（AAV7兩棲突擊車）不慎輾過，整台車變成一團廢鐵，讓車主也非常無奈。對此，宜蘭代理縣長林茂盛也回應了，表示針對這次災害汽機車毀損的車主，牌照稅可減免。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
你不會抱怨黑卡太貴，卻天天罵房價太高 因為你其實還沒死心
「別國的鄉下房子，隨便一個勞工都買得起；在台灣，你去找一間低於五百萬的給我看」這段話在網路上引發論戰，中壢房仲「睡貓」卻一語道破：「真正放棄的人，不會抱怨」。賣厝阿明 ・ 6 小時前
你的訂單泡水中！蝦皮包裹沖出店外「滿街漂」 官方：協助退款
受到鳳凰颱風、東北季風雙重影響下，宜蘭出現超大豪雨，造成多處地方淹水。宜蘭一處蝦皮「店到店」的貨物更直接漂出店外，隨水流滿街跑。對此，蝦皮回應表示，已於第一時間派員將包裹收回並完成整理，後續將逐件檢查確認，若有受損會依規定協助退款與賠付，保障買賣雙方權益。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
國軍裝甲車救災「輾壞2台車」 卓榮泰霸氣允諾：我跟顧立雄一人賠一部
受到鳳凰颱風影響，昨（11）日宜蘭不少地區發生淹水災情，就有民眾車輛拋錨，所以把車停在宜蘭中山路路中央，沒想到被救災路過的裝甲車輾過，愛車變成廢鐵，對此行政院長卓榮泰也表示，他跟部長一人一部沒問題，請國軍安心把工作做好即可，後勤工作由他們協助。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
宜蘭蘇澳暴雨淹大水 膠舟、國軍兩棲突擊車救出2樓受困民眾
颱風「鳳凰」外圍環流持續發威，宜蘭11日持續下起暴雨，雨勢一整天沒停過，蘇澳災防中心接獲通報，蘇澳鎮蘇西里民貴街嚴重積水，最深處達到成人肩膀，軍方晚間出動AAV7兩棲突擊車、橡皮艇前往救援。 蘇中廣新聞網 ・ 17 小時前
匯款給女兒被行員狂阻止 她聽原因愣：因噎廢食
近年詐騙集團猖獗，銀行在處理客戶資金往來更加謹慎，也引發不少民怨。網紅「潔媽」表示，昨天去銀行匯款給女兒，竟然辦了1.5小時，行員極力阻止她匯錢，強調現在要匯款給非本人管制很嚴謹，要求她提供文件證明和對方是母女關係；潔媽無奈表示，只不過要匯一些旅費給女兒，且也不是第一次匯，忍不住大嘆「我知道現在詐騙非常多，但是不是因噎廢食了？」中時新聞網 ・ 9 小時前
單親2寶媽上班半年請假2年仍領百萬薪 公司驚覺她「任3份全職工」氣炸開告！法院判了
國外一名扶養2個孩子的單親媽媽，一人兼任三份全職工作，最後不堪重負請了長假。不過，這讓支付她2年病假薪水的公司不開心了，原來她向公司隱瞞了其他工作，氣得把這名員工告上法庭。最終，這位單親媽媽必須賠償公司7萬3千歐元（約新台幣261萬元）。鏡報 ・ 1 天前
累積雨量近800毫米! 蘇澳市區水淹近一層樓 國軍橡皮艇救災
地方中心／黃富溢 宜蘭報導受到鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區過去二十四小時，累計雨量高達798毫米，造成當地傳出多起淹水災情，除了南方澳山區發生土石流，大量泥水衝到路面，蘇澳蘇西里民貴街嚴重積水，水深最高到達成人肩膀，軍方也出動AAV7兩棲突擊車、以及橡皮艇協助救災。民視 ・ 13 小時前