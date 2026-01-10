兩樣情？Jennie臭臉拿大衣蓋臉 網疑不尊重台灣

BLACKPINK成員Jennie。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）





南韓有「韓國葛萊美」之稱的盛大頒獎典禮，迎來第40週年，於今（10）日在台北大巨蛋隆重登場。不少韓星也陸續抵達台灣，其中BLACKPINK成員Jennie，昨（9）日下機坐到接駁車後，卻拿起大衣蓋住臉部，有部分網友質疑，這樣的行為是否「不尊重台灣」，意外引起2面論戰。

「拿大衣蓋臉」畫面曝光

Jennie於昨日下午抵達台灣，只見她穿著毛帽、墨鏡，全程冷臉地搭上接駁車，隨後，她甚至拿起灰色大衣遮住臉部，與中午時在南韓仁川機場候機時的燦爛笑容，形成強烈對比。

Jennie搭上保母車後，隨後竟拿起灰色大衣遮住臉部。（圖／東森新聞）

掀起網友2面論戰

影片曝光後，意外掀起網友2派論戰。有網友解釋，Jennie患有社交恐懼症，對人群過多有一定的敏感性，大家有點誤會她了。也有網友指出「剛下飛機本來就很累還一直閃拍，相機快懟到人家臉上了」、「就喜歡 Jennie 這樣，誰想要對不禮貌的人笑臉啊」，希望大家能給Jennie一點空間。

但也有另一派網友表示，「在韓國機場都好好的！到台灣臉這麼臭」、「夠大牌，才能直接不演了」、「要不留在韓國就好？」、「看起來，一副很不屑的樣子」、「很沒禮貌」，也有網友認為Jennie這樣的行為，很不尊重台灣。

