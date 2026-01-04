兩樣情！委國緊急狀態 在美的委僑民慶馬杜洛遭逮

馬杜洛遭逮捕，在美的委內瑞拉僑民卻揮舞委國國旗歡呼雀躍。（圖／翻攝自Nicolás Maduro臉書）





委內瑞拉進入緊急狀態，防長更宣布，在全國部署武裝部隊，但美國佛州的委內瑞拉僑民，卻是慶祝馬杜洛遭逮捕，與委國國內緊張氣氛成明顯對比。

突然發生大爆炸，巨大火球照亮夜空，委內瑞拉遭美軍空襲，多地發生強烈爆炸濃煙竄升。委國內政部長在馬杜洛被逮捕後，出面呼籲各方克制理性，但防長卻是宣布，全面部署武裝部隊。

委內瑞拉防長帕德里諾：「我們絕不能屈服於敵人企圖散播的恐慌，必須避免恐慌和混亂。」

委內瑞拉隨即進入緊急狀態，海外的委國移民反應卻相反。

委裔美國人瓦爾德斯：「感謝川普總統，感謝美國，願上帝保佑委內瑞拉，總有一天我們會獲得自由，總有一天我們會迎來正義，而現在這不再是夢想，而是現實。」

在佛羅里達州生活的委內瑞拉僑民揮舞委國國旗歡呼雀躍，慶祝馬杜洛被逮捕，與委內瑞拉的緊張局勢呈現強烈對比。

