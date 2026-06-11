兩樣情！張氏兄弟剛當首富股價就跌 他們退位「這公司」竟逆勢上漲

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財經中心／王文承報導

美國財經媒體《富比士》（Forbes）今（11）日公布「2026年台灣50大富豪」名單，榜單出現大洗牌。去年榮登首富的富邦集團蔡明忠、蔡明興兄弟，今年遭日月光投控（3711）董事長張虔生與副董事長張洪本兄弟超車。張氏兄弟憑藉224億美元（約新台幣7087億元）的身價，登上台灣首富寶座。不過，今日台股遭遇沉重賣壓，日月光股價同步走跌，即使張洪本晉升台灣首富，仍難敵市場拋售壓力；反觀排名滑落至第3名的蔡明忠、蔡明興兄弟，其旗下富邦金（2881）股價卻逆勢上揚。

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他們退位首富 旗下這公司竟逆勢上漲



台股今日開盤同步承壓，加權指數開低205點至43,020.17點，跌幅0.47%。截至中午12時03分，指數暫報42,951.39點，下跌193.62點、跌幅0.45%。個股方面，日月光股價下跌5元、跌幅0.93%，來到534元；富邦金則逆勢上漲4元、漲幅3.26%，股價來到126.5元，與日月光形成鮮明對比。

此外，富邦金昨（10）日公布5月自結合併稅後純益157.7億元，雖較4月減少59.3%，但與去年同期相比由虧轉盈；累計今年前5月合併稅後純益達878.5億元，年增122.4%，創下歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）為6.27元。

富邦金旗下四大子公司，包括台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券及富邦投信，5月及累計前5月獲利皆創歷年同期新高；富邦人壽5月及累計前5月調整後獲利，同樣改寫歷史同期新高紀錄。

富邦金控表示，透過「透過其他綜合損益按公允價值衡量」（FVOCI）股票的處分利益，5月金控合計達219.6億元，累計前5月達713.3億元。若以調整後獲利計算，富邦金5月獲利達377.3億元，累計前5月則達1,591.8億元，不僅超越過去歷年全年獲利水準，調整後每股稅後純益更達11.36元。

《富比士》2026年台灣50大富豪前五名：



1. 張虔生、張洪本（日月光集團）－224億美元

2. 陳泰銘（國巨集團）－182億美元

3. 蔡明忠、蔡明興 家族（富邦集團）－167億美元

4. 郭台銘（鴻海集團）－155億美元

5. 蔡宏圖、蔡政達 家族（國泰金控）－150億美元。

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