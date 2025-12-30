兩樣情！星宇年終僅1月 長榮航空宣布「6.5個月」非主管加薪2500元

長榮航空公布年終獎金為6.5個月，非主管職將調薪2,500元。（示意圖，資料照）

星宇航空昨（29日）通知員工本次的年終獎金只會有1個月，有員工抱怨太少，引發各界熱議。另一方面，星宇董事長張國煒的「前東家」長榮航空則宣布，今年將會發放6.5個月年終獎金，且「明天就入帳」，非主管職的員工還將調薪2,500元。

長榮航空表示，公司秉持一貫照顧員工的理念，感謝同仁一年來與公司共同努力打拚，年終獎金的發放除了考量當年度營運績效，也綜合評估股東權益、永續經營、未來營運規劃及個人整體績效表現。今年創造的營運佳績來自各單位齊力協作的成果，全體同仁共同分享。

長榮航空今年將發年終獎金6.5個月，12月31日入帳，明年起非主管職的員工也將調薪2,500元；子公司長榮航勤也比照辦理。

縮水半個月 長榮航前3季營收曝光

長榮航空去年年終獎金為7個月，今年略縮水半個月。《中央社》報導，長榮航前3季合併營收1,626.87億元，年減1.1%；合併本期淨利195.99億元，年減13.7%，歸屬母公司淨利184.98億元，年減13.9%，每股盈餘3.43元。

長榮航前3季客運營收1,046.27億元，年減4.6%，主要因為第3季受到全球航空客運市場運能擴張、市場競爭加劇，以及美國關稅和簽證政策等因素影響；然而貨運方面前3季營收則396.42億元，年增7%，受益於台灣AI伺服器與半導體設備出貨暢旺，及東南亞汽車零件和電子產品量能穩定、歐美節慶商品庫存回補，空運需求穩健。

從長榮跳槽星宇？ 年終開獎差很大

前陣子長榮航空因勞動權益引發社會關注，去年機師還鬧罷工，屢屢登上新聞版面，有些員工因此跳槽到星宇航空，不過年終獎金開獎後，老牌的長榮還是狠甩新創星宇，在網路掀起許多討論，有人說星宇的年終讓剛跳槽過去的情何以堪，但也有人認為星宇還在發展階段，要能獲利恐怕還要好幾年。

