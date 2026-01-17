兩樣情！ 消費者盼美進口品降價 農民憂「被關稅犧牲」

牛肉攤有國產溫體牛也有美牛，國產牛平均每公斤貴了200以上。（圖／東森新聞）





台灣對美國出口貨品關稅統一降到百分之15，消費者希望美國進口商品降價，但農民卻好擔心，政府如果美國農產品、肉品進口為交換條件，一旦開放大量進口或零關稅，將造成豬肉、稻米嚴重削價競爭。

牛肉攤有國產溫體牛，也有美牛，價格比一比，國產牛平均每公斤貴了200以上，要是美國進口農產品關稅真降到0，美牛還可能再降價，不少消費者開始期待。

顧客：「當然期待，這樣可以讓購買食材成本下降，會降價但會衝擊台灣農業，美國的是便宜啦，但（跟國產）口味不一樣。」

不少人期待便宜美牛進口，而國產溫體牛因爲產量本就少，也有市場區隔影響不大，不過如果是國產豬，恐怕就會因為美豬的零關稅進口，價格有所波動。

台灣豬目前平均每斤零售價150元以上，美豬則在百元以下，若零關稅價差再擴大，即便大家普遍愛吃國產豬，在低價成本考量下，國產豬農就擔心生計大受衝擊，美豬可能被大量用在冷凍內臟或加工食品上。

養豬協會理事長潘連周：「不希望0關稅吧，不能犧牲農民，還是有少數人會去買便宜的東西。」

擔憂的不只豬，還有米，台灣每年開放14.4萬公噸稻米進口，美國米就占6.4萬甚至只要半價，如果0關稅配額再上調，台灣米恐怕承受不住削價競爭。

白米炸彈客楊儒門：「（美國）他們其實種了很多符合東亞國家，或東北亞國家喜歡習慣上的蓬萊米，粳稻這方面一定會很大一個影響，所以為什麼在去年四月在談判關稅時候，有許多的農民跟農民團體那麼大的強烈反彈。」

關稅種種細節還沒開牌，看似種種降價利多，讓消費笑嗨嗨，農民們卻是忐忑不安，擔心成為談判犧牲品。

