兩樣情！盧秀燕道歉 卓榮泰籲全民大買豬肉「豬事順利」

非洲豬瘟風波暫告段落，自明（7）日凌晨零時起，恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。中央與地方兩樣情，台中市長盧秀燕為此鞠躬道歉，並免職三名相關業務地方首長。行政院長卓榮泰則在臉書與 threads 分別貼出「大吉大利、豬事順利」喜慶圖案，呼籲全民以實際行動支持國產豬肉、大買大吃國產豬，幫豬農度過難關。

行政院長卓榮泰呼籲全民大買豬肉、「豬事順利」。（圖／行政院）

行政院長卓榮泰今天主持行政院會，他向國人喊話，強調非洲豬瘟是一種只會感染豬隻的動物性疾病，「從本周末起，民眾可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉，享用包括滷肉飯、肉圓、小籠包等各種臺灣美食，也希望國人能夠一同協助豬農度過生計上的難關，以實際行動支持國產豬肉，期待臺灣豬肉能早日重返國際市場。」

卓榮泰在 threads 還貼出他準備來點：刈包、肉包、肉圓、貢丸 、豬肉、漢堡、肉蛋吐司、肉燥飯、滷肉飯、爌肉飯、控肉飯、豬腳、蹄膀、腿庫、豬耳朵、豬頭皮、嘴邊肉、肝連、粉腸、大腸、小腸、大腸包小腸、香腸、糯米腸...等近百項國產豬肉食品，提醒民眾可以開始安心「大買、大吃」。

台中市長盧秀燕鞠躬道歉，並免職三名相關業務地方首長。（圖／FTNN）

卓榮泰指出，中央疫調小組調查結果顯示，本次非洲豬瘟疫情僅發生在台中案例場，屬單一案例，且可能為單一來源病毒，原因是「未落實蒸煮廚餘」。所有訪查及檢驗結果，尚未發現其他案例，且場域環境都是陰性，顯示疫情無擴散跡象。

行政院指出，自今（6）日中午恢復活豬運輸，11月7日凌晨零時起，恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。卓榮泰請農業部審慎執行與落實豬肉產銷調節措施，務必穩定市場秩序及價格，保障豬農收益及消費者權益。

