兩樣情！金正恩「深情摟女兒」李雪主慘變路人 北韓人看吐：噁心

國際中心／李紹宏報導

北韓領導人金正恩近期頻繁攜女兒金主愛亮相，不過日前出席三池淵市的活動時，兩人的親密互動再次成為焦點。照片中的父女倆不僅緊密相依、眼神溫柔，甚至有輕扶腰間等肢體接觸；然而，這類突破傳統禮教的舉止卻在北韓內部踢到鐵板，不少連當地民眾私下批評畫面令人作嘔，意外掀起罕見負面輿論。

金正恩和女兒金主愛視察三池淵市的一家旅館。在他倆身後的是金正恩妻子李雪主（右一）。（圖／翻攝自北韓中央電視台）

根據外媒《朝鮮日報》報導，北韓《勞動新聞》近期大篇幅刊登數張金正恩父女視察三池淵旅遊區的照片。在連續2日的5座現代化飯店竣工活動中，金主愛展現出極高的存在感，不僅與父親在接待處擺出相同姿態，更被捕捉到2人在雪中牽手並行的畫面。

值得注意的是，鏡頭刻意突顯金主愛的身高優勢與中央位置，加上與外相崔善姬等高官的互動，再次引發外界對其接班地位的聯想。

不過，金正恩父女在三池淵視察時，因過於親密的肢體接觸與專車獨處的安排，意外挑戰了北韓根深蒂固的儒家倫理。兩人如影隨形的互動被外界形容「宛如戀人」，在保守的北韓社會激起反感。相較 下，金正恩胞妹金與正日前在啤酒廠展現的庶民化表演，這種務實且親民的路線，反而與金主愛的高調貴氣形象拉開了明顯差距。

事實上，根據前北韓外交官柳賢宇的說法，金正恩早在十年前就流露出對接班的思慮。當時他曾感嘆，獨自挑起國債重擔極為艱辛，甚至萌生退意，唯有女兒金主愛能成為他的精神支柱。

金正恩曾感性地將孩子比作維持體力的「葡萄糖」，為了守護女兒的明天，他必須展現強韌。而這份私下的感言，如今似乎已轉化為正式的接班佈局，反映出他可能將國家前途寄託給女兒的決心。

