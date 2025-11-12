兩樣情！高屏放假風雨小 台東冒雨上班課 縣長臉書被灌爆
鳳凰颱風預計12日傍晚才會從恆春半島登陸，但沿海地區已有7級陣風，枋寮出現一波波長浪，最高達5.3米。高雄屏東全放颱風假，上午時段風雨不大，民眾紛紛前往市場採買物資。相較之下，台東縣宣布正常上班上課，卻一度出現滂沱大雨，家長冒雨接送孩子上學，導致台東縣長的臉書被大量留言灌爆，形成兩地截然不同的情況。
屏東枋寮漁港上午吹起7級陣風，海面上一波波長浪不斷向岸邊襲來。根據中央氣象署觀測，當天可能會出現6米的浪高，海巡人員已拉好封鎖線做好戒備。強風導致一些漁船的固定纜繩斷裂，船長們趕緊跑來搶救生財工具。有船長表示，擔心船隻在港內相撞而造成損壞。
氣象專家預測，鳳凰颱風估計12日傍晚才會從恆春半島登陸。上半天趁風雨還不大，許多民眾前往菜市場採買補充物資。在高雄市區，當時沒什麼風也沒什麼雨，菜市場的攤販和人潮與平常一樣。有攤販表示，因為颱風假通常就不會出來擺攤，但因為早上沒有風，所以決定出來營業。
不僅菜價受到影響，豬肉攤業者才剛挺過豬瘟，現在又遇到颱風，損失更為慘重。有豬肉攤販表示，先是豬瘟再來颱風，損失慘重，生意很難做，但仍趕緊出來擺攤。
高雄屏東全放颱風假，而台東縣則在前一天宣布正常上班上課，成為第一個做出這決定的縣市。台東一早下起間歇性雨勢，家長們需冒雨接送學生上課，出現一些抱怨聲。有家長表示，雖然有點不方便，但覺得這樣可以讓孩子習慣面對各種情況；另一位家長則認為，現在的雨勢還好，如果像一大早那樣大雨，就可能會非常不方便。
原來台東在清晨時分曾一度下起滂沱大雨，所幸接近八點時雨勢趨緩。然而，台東縣不放颱風假的決定，仍然導致縣長的臉書被大量留言灌爆，民眾紛紛表達不滿。
