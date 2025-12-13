兩樣情！黃金飆7週新高近4300美元、白銀暴漲112%後急下殺 專家曝走勢

記者許雅惠／台北報導

黃金今年上漲超過 60％；白銀上漲約 112％，價格雙雙創下歷史新高。（圖／pixabay）

美國聯準會（Fed）迎來今年最後一次利率決策，如市場預期宣布降息1碼（25個基點），資金行情瞬間被點燃，貴金屬全面躁動。不過12日美盤卻上演戲劇性反轉，黃金續強狂飆、改寫7週新高；白銀則在創下歷史紀錄後急踩煞車，高檔重摔，走勢「一冷一熱」，讓投資人心跳加速。

降息效應發酵 黃金穩站高檔

綜合《彭博》與《路透》報導，12日黃金現貨價上漲0.3%，來到每盎司4,293.43美元，創下10月下旬以來新高；黃金期貨同步上漲0.4%，報每盎司4,328.30美元，顯示避險與資金買盤仍持續湧入。

不過，美國經濟前景仍充滿不確定性。克里夫蘭聯準銀行行長哈馬克（Beth Hammack）與堪薩斯城聯準銀行行長施密德（Jeff Schmid）近日相繼釋出偏鷹派言論，對進一步降息態度保留，也讓市場對明年持續降息的期待稍微降溫。由於貴金屬向來偏好低利率環境，Fed官員的一舉一動都成為盤面關鍵變數。

《路透》指出，市場原先押注美國經濟動能有限，明年至少還會降息2次，如今鷹派聲音浮現，讓這項共識開始鬆動。

今年以來白銀累計漲幅高達約112%，不僅狠甩黃金，更被市場封為「2025年最猛貴金屬」。

白銀飆太兇？創高後急殺3%

相較黃金表現穩健，白銀走勢明顯更為瘋狂。白銀價格日前強勢衝破每盎司60美元關卡，12日盤中一度暴衝至64.64美元，刷新歷史新高，卻隨即湧現獲利了結賣壓，價格高檔急殺，單日重挫約3%，回落至每盎司61.70美元。

CMZ在最新報告中示警，白銀短線漲幅過猛，市場已有過熱跡象，投資人操作須更加謹慎。不過，CMZ也補充，從中長線來看，白銀基本面依舊硬挺，包括工業需求持續擴大、庫存偏緊等利多仍在發酵，後市並不看淡。今年以來白銀累計漲幅高達約112%，不僅狠甩黃金，更被市場封為「2025年最猛貴金屬」，震撼全場。

