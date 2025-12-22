兩樣情 3成民眾估年終不到1個月

國泰金控22日發布《2025年12月份國民經濟信心調查結果》， 29％民眾預期年終獎金在1個月以下。（本報資料照片）

歲末年終將至，年終獎金再成話題，國泰金控22日發布《2025年12月份國民經濟信心調查結果》，57％民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準，29％民眾預期年終獎金在1個月以下，14％民眾認為會大於3個月，其中7％民眾更預期可高於5個月。

美國總統川普4月宣布對等關稅後，重挫全球供應鏈，不過隨後引爆AI出貨潮，卻也讓傳產與科技業兩樣情，正當傳產愁雲慘霧，身陷無薪假與裁員壓力中，科技業不只獲利暴衝，股價更屢創新高，員工「薪」情自然好。

根據104人力銀行發布的《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》，年終最高的前三名是半導體、營建業、倉儲或運輸輔助業。而就整體年薪總額觀察，前5名是電腦及消費性電子製造業、半導體業、投資理財業、軟體及網路相關業和金融機構及相關業。

104人力銀行分析，由於台灣半導體和電子製造在全球供應鏈扮演關鍵角色，AI應用、雲端運算人才搶手，帶動薪資成長，另一方面是金融業，隨金融服務升級，包括投資理財、資金運作等，獎金和績效獎酬大幅提升。

至於明年有沒有機會加薪，國泰金控調查結果顯示，達48％民眾認為2026年每月經常性薪資維持不變，46％預期2026年經常性薪資所得會調升，其中8％預期幅度會高於3％。

104人力銀行指出，多數企業對明年景氣展望持保守態度，有4成企業認為明年景氣跟今年持平，約3成認為明年景氣會比今年還要差，只有半導體業看好明年產業發展，64％企業預期明年會調薪，平均調幅是4.5％，若以月薪中位數4萬元換算，每月可望加薪1780元。