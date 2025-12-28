兩機車無號誌路口擦撞！ 車起火 43歲男當場燒死

高雄鳳山凌晨發生死亡車禍。（圖／東森新聞）





高雄鳳山凌晨發生死亡車禍！機車在路口擦撞，人車倒地，疑似漏油車子瞬間起火，43歲男子不幸身亡，26歲林姓男騎士從火中爬出，身上有燒傷。這個路口，死亡的林蔡姓男子應該停下再騎，沒禮讓林姓男騎士，發生憾事，林姓騎士被依過失致死罪送辦。

機車騎到路口，一輛機車衝出來，兩車擦撞，人車都倒地，倒地後機車開始起火，而且火勢不小，很快一團火球，26歲吳姓男子從火中爬出，全身都是傷。

目擊民眾：「有一個跑出來，原本他如果不跑，他也跟著被燒到對對。」

附近鄰居看到，趕緊拿滅火器來，這時26歲吳男還想遠離火勢，但人爬起來又跌倒，民眾想辦法把火撲滅，發現另一名騎士，43歲林蔡姓男子已經全身燒成焦黑，警消趕到，確認林蔡姓男子當場死亡，吳男手臂和前額燒傷。

救護人員vs.吳姓男騎士：「下班要騎車回家。」

吳男被簡單包紮後，用擔架送上救護車送醫，他的酒測值是0，附近鄰居在車禍後全都出門查看，認為是兩人車速不慢，路口沒減速停下釀禍。

目擊民眾：「砰一聲這樣對，還有人在叫，我就開窗戶看，著火我們就趕快下來，我看他手還在動，已經沒辦法去救他了，沒有人停下來，速度快嗎速度快。」

目擊民眾：「聽到哀號的聲音，聽到哀號的聲音很大聲就對了，很大聲我就開窗就看到，已經起火了火很大，整團跟拜拜那個燒金紙金爐一樣。」

當時被燒死的43歲林蔡姓男子，他騎的車道地上有寫著停，也就是來到路口要先停下，後來出現的26歲吳男是必須慢，也就是要減速經過路口，兩人來到無號誌路口，廚師剛下班趕著回家，林蔡姓男子要去找朋友，路口都沒煞車，鄰居說這個巷子很常車禍，沒料到擦撞後起火，眼睜睜看著騎士被燒死，26歲吳男也被依過失致死罪，移送法辦。

