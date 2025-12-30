兩檔台股主動式ETF今正式掛牌！00992A首日盤中爆近17萬張大量

目前市面上的主動式台股ETF中，00992A 是唯一以「台股＋創新科技」為投資主題的主動式ETF。至上午 10:30 分，盤中最高觸及 10.38 元，成交量衝 16.9 萬張，居ETF成交王。 圖：Yahoo!股市

[Newtalk新聞] 由群益投信發行的台股主動式ETF——「主動群益科技創新」（00992A）今（30）日掛牌上市，截至上午 10:30 分，價格暫報 10.35元 盤中最高觸及 10.38 元，成交量衝 16.9 萬張，居ETF成交王、台股中僅次於群創（3481）、華邦電（2344）。

同時，另一檔主動式ETF「主動台新優勢成長」（00997A）也在今日掛牌，暫報 10.03 元，同期間成交量 27,938 張。兩檔合計規模約 96.39 億元，兩檔ETF主要持股均可見台積電（2330）、川湖（2059）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、緯穎（6669）等。

市場法人指出，據「美銀美林經理人調查報告」顯示，逾 4 成的基金經理人將 AI 選為 2026 年最熱門題材，即便 AI 題材近期面臨波動、長線看法仍積極。而台灣產業以科技王國著稱，擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業。許多股民投資台股，必然少不了科技族群，00992A 搶在 2025 年底前上市，讓股民趁年底參與 2026 年投資契機，藉由主動式ETF納入一籃子科技股來增添效益。

根據群益投信官網顯示，主動群益科技創新規模約 83.46 億元，淨值 10.27 元為成立以來新高，目前持股 41 檔，前十大持股及權重依序為台積電 8.54%、奇鋐 6.07%、台光電（2383）5.34%、群聯（8299）4.8%、台達電（2308）4.76%、貿聯 4.53%、智邦（2345）4.34%、旺矽（6223）3.95%、川湖 3.79% 及緯穎 3.54%、

Cmoney 統計資料顯示，自 2000 年來，歷年台灣加權指數在第一季的勝率近八成，平均漲幅 4.37%，但從細項來看，電子指數漲 5.52% 更勝大盤。ETF理財達人表示，台股是投資人最熟悉的市場，在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待台股，現階段，主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，在 2026 年資產配置重點中，台股創新科技更是不可或缺。

AI 供應鏈中，台廠扮演關鍵角色，涵蓋從晶片設計、製造、封裝、組裝到終端應用的整個價值鏈，包括：晶圓代工、晶片設計、先進封裝與載板、伺服器製造與組裝、伺服器零組件以及測試與系統整合等，還包括與 AI 基礎設施相關的電力、連接器等領域，可一次掌握完整趨勢。投資人可多留意相關投資契機。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，更應主動選股掌握先機。AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是 2026 年仍將持續發酵的重要推力。此外，每年歲末年初的「作帳行情」與資金進場帶動台股偏多，加上近年科技主題年初常有題材發揮，故於此時間點布局，有望同步卡位資金行情與產業動能。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

