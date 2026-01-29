兩檢察官赴中旅遊遭公安盤查 陸委會：公務員要有風險意識

大陸委員會今（29）日下午召開例行記者會，副主委暨發言人梁文傑主動披露，最近獲通報今年1月初有兩名檢察官赴中國河南旅遊時，遭陸方國安人員至下榻旅館盤查。 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 大陸委員會今（29）日下午召開例行記者會，副主委暨發言人梁文傑主動披露，最近獲通報今年1月初有兩名檢察官赴中國河南旅遊時，遭陸方國安人員至下榻旅館盤查，訊問包含服務機關資訊、兩岸共打等資訊，還要求兩人加入微信帳號，互通聯繫。不過，梁文傑說，據目前所知，遭盤問的檢察官並未參與偵辦國安、共諜等敏感案件，而且都是新進的檢察官。

梁文傑指出，陸方公安人員甚至掌握台灣兩名檢察官分發至機關的任職時間、工作地點與職稱等個人資料，也要求兩人加入微信帳號，以互通聯繫，「幸好，兩名檢察官都有警覺，拒絕中共國安人員的要求。」

梁文傑進一步表示，中共想要全方面掌握台灣社會，過去確實有許多案件是退役軍警前往中國遭到盤問，但目前看起來，其他領域都有可能，例如健保局或基層戶政事務所的人員都有可能剛好知道對岸想知道的資訊。

梁文傑強調，公務員不要認為自己沒有接觸國安機密，或是職務不夠高，就認為赴陸沒有遭到監控、調查的風險，中共利用台灣公務員缺乏風險意識，以及防備心的弱點，不斷擴大對台滲透網路，「全台公務員，赴陸切勿透露機關組織相關資料，尤其機關同事的個人資料，及自己正在從事的職務，若遇到異常情況，回台一定要依照規定通報」。

梁文傑再三呼籲，「沒事盡量不要去大陸」，這次獲知相關事情，就是透過回報資料所掌握到的，過去雖然有相關規定，但各機關並沒有認真落實，這個狀況已經持續多年，不當盤問可能已經進行了相當一段時間。

梁文傑在1月16日的例行記者會中也曾主動揭露，多位8至9職等的公務員赴中國大陸時，除了入境通關被盤查外，在下榻旅館房間內，也被中國國安人員進入房內訊問，查問職務內容、上司同事是誰等資訊，讓這些公務員心生恐懼。

梁文傑指出，自2024年1月1日開始到去年12月底，國人赴中失聯、遭留置盤查或限制人身自由的共有276人，其中，失聯的有95人，遭留置盤查的有21人，遭限制人身自由的有160人；涉及詐騙案的有114人，涉其他刑事案件的3有1人，因宗教活動則有14人。

