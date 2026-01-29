兩檢察官赴中遊玩遭中國國安人員「上門盤查」...梁文傑提醒全國公務員：如遇異常情況，返台依規通報

陸委會今（29日）召開例行記者會，副主委兼發言人梁文傑於會上提到，近期有兩名我國的檢察官赴中國旅遊時，在飯店遭中國國安人員僅進門盤查，詢問相關個資，更要他們「加微信群組」互通聯繫，好在檢察官有所意識，返台後即進行通報。他提醒，全國公務員沒事盡量不要去，若在當地碰到異常狀況要有警覺，切勿洩漏機關內部或同事的資訊。

梁文傑先是提到有兩名檢察官於一月初到中國河南旅遊，遇到中國國安人員到他們下榻的飯店，要求開門盤查，當中問及職位、服務機關等內容，且皆掌握那兩名檢察官分發到工作機關的任職時間、地點等個資，更要求「加微信群組」，雙方可以互通聯繫。

梁文傑說，好在那兩名檢察官有所警覺，拒絕中國國安人員要求。他提醒，全國公務人員不要認為自己沒有接觸國家機密或職務不夠高，覺得赴中沒有被調查的風險；中共正在利用台灣公務員缺乏風險意識、防備心的弱點，不斷擴張對台滲透網路。



梁文傑也重申，全台公務員若赴中遇到相關情事，勿透露機關組織的相關資料，尤其是同事的個人資料、自己正在從事的職務，假設遇到異常情況，回到台灣一定要依規定通報。



有媒體問及遭盤查的檢察官是否參與偵辦國安、共諜等敏感案件，梁文傑回應，據目前所知，相關檢察官並未參與敏感案件，都是新進的檢察官。

(圖片來源：陸委會記者會)

