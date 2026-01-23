兩次市長競選總部都設大里 盧秀燕深入何欣純本命區送新年大禮

台中市民政局23日舉行大里區仁化、仁德里市民活動中心啟用典禮，回到2屆市長選戰總部地盤的台中市長盧秀燕（左三）罕見表示，雖然自己市長任期到今年，無法再選，但希望在地議員，不分藍綠白都能高票連任。（温予菱攝）

斥資逾5000萬元，台中市大里區仁化、仁德里市民活動中心23日啟用，台中市長盧秀燕表示，大里區人口已經破21萬人，為給鄉親一個能夠聯誼、辦喜事的場所，台中市政府自籌5000多萬元，興建一座3層樓活動中心；回到2屆市長選戰總部地盤的盧，也罕見發話雖然自己市長任期到今年，無法再選，但希望在地議員，不分藍綠白都能高票連任。

台中市民政局今舉行大里區仁化、仁德里市民活動中心啟用典禮，盧秀燕、台中市議員林碧秀、張芬郁、民政局長副局長彭岑凱等人與會。大里區長鄭正忠說明，新建活動中心鄰近仁化公園廣闊綠地、籃球場及機車考照練習場等室外空間，為地上3層樓建築，總樓地板面積750平方公尺，工程經費共5038萬元，並由台中市政府編列預算支應。

廣告 廣告

盧秀燕表示，大里區人口已經破21萬人，其中仁化、仁德里人口就占1.8萬餘人，直言2位里長將里內治理的很好，對於地方長期缺乏一座活動中心，2位里長也到處奔走發聲，在議會的支持下，中市府也編列5000多萬元預算，興建一座3層樓活動中心。

盧秀燕說，雖然台中市活動中心密度已經是六都第一，但中市府還會繼續在蓋，讓里民平常有交誼、聯誼、上課，甚至辦喜事的場地，另也感謝在地6位議員支持預算，因為5000多萬元預算都由市府自籌，他們在經費爭取上有點困難，並希望活動中心今天落成能夠成為仁化、仁德里民新年禮物，祝福大家新年快樂。

此外，值得一提的是盧秀燕致詞稱，大里是她最喜歡的地方，自己2屆市長選舉總部都設在這裡，也是第一位市長參選人把總部設置在大里而非市區，當時大家都覺得很奇怪，認為是小蝦米對抗大鯨魚，但結果她選贏了，競選連任時，自己再次把總部設在大里，就有民眾在問市長要不要換地方，平衡台中29區，不過她就是對大里情有獨鍾。

不過話鋒一轉盧秀燕也提及，現任藍綠白議員都很支持大里建設，而自己施政也不分黨派，雖然她不能再選了，因為第2任市長今年到期，不過人要知道感恩，希望年底不僅仁化、仁德里長可以高票當選外，現任6位議員也能高票連任。

【看原文連結】