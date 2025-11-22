「兩歲兒童」獨自跨省徒步106公里！陸機器人創金氏世界紀錄
大陸上海智元機器人「遠征A2」成功創下人形機器人行走最遠距離的金氏世界紀錄。11月10日夜間至13日清晨，這台機器人完成了從大陸蘇州金雞湖到上海外灘的跨省行走挑戰，全程行走距離達106.286公里，在經歷56個小時、15次電池更換後，成功刷新全球人形機器人行走距離紀錄。
綜合大陸媒體報導，這場「遠征」中，「遠征A2」不依靠人工遙控、全程「零摔倒」且未關機。它扛過夜間接近0℃的低溫，穿越柏油馬路、瓷磚路、橋樑、盲道、坡道及夜間照明不足等多樣化複雜地形與環境挑戰，全程遵守交通規則，最終抵達上海外灘。金氏世界紀錄認證官向它頒發了認證證書，確認其創下「人形機器人行走最遠距離」的世界紀錄。
智元機器人合夥人、高級副總裁王闖表示，此次跨省長途行走旨在向公眾直觀展示人形機器人技術已達到極高的可靠性與穩定性水平。「從蘇州走到上海是很多人都難以一次性完成的任務，但機器人做到了。這證明本體硬件性能、『小腦』平衡算法及耐久性已趨於成熟，為大規模商用奠定了基礎。」
值得一提的是，這台打破紀錄的機器人並未對關節、負載或結構做任何針對性強化，是直接從工廠產線下線、交付給客戶的「普通人」，顯示出智元機器人極強的穩定性和環境適應能力。「這是我們最引以為豪的一點，它標誌著機器人已經從高不可攀的實驗品，變為了可以批量、穩定交付的工業品。」王闖說。
智元的目標是讓機器人「身體強壯、頭腦發達」，它並沒有去「捲」更強的爆發力，而是在穩定性和可靠性上下足了功夫。當被問及長距離行走的意義時，王闖表示是為了向市場證明當前人形機器人已進入「很好用」的階段。
智元的整套機器人設計的底層邏輯，都圍繞在讓機器人更好用上。在行走途中，「遠征A2」多次運用「熱插拔換電」技術進行多次「體力補充」，這一技術無需關機，連接外部電源後即可拆下舊電池、換上新電池，耗時不足1分鐘。智元還賦予了機器人自主休息的功能，在沒有任務的情況下，機器人會像人一樣找地方坐下，待機可達一天。
王闖將現階段的人形機器人比作「兩歲兒童」——能穩當走路、簡單交流，卻幹不了複雜任務。起步階段，智元優先推進機器人「力所能及」的商業化，讓其在場景中持續進化。2025年智元的商用部署數量已超1000台，並獲得了客戶的多輪複購，主要應用於展廳接待與文娛表演場景。
「我們的目標是實現機器人自主換電，無人維護。」王闖說。他還「劇透」了機器人的未來應用場景，「自主買菜在未來一兩年有希望實現。機器人可以全自主走到菜市場，說出要買的物品，並攜帶菜籃子返回。」
這場跨省徒步也「試」出了一些缺點。「機器人時代的到來需要社會基礎設施與規則的同步適配，就像汽車普及需要建設公路、紅綠燈和加油站一樣，未來社會也需要建立機器人的補給點、休息區，並明確其路權與活動範圍。」王闖說。
延伸閱讀
小心！2025最具風險名人榜出爐 泰勒絲成詐團最愛冒用藝人
靠AI救命？郁方尪赴阿布達比突腹痛 「問診ChatGPT」急在國外動手術
逆轉護理師出走潮！台東醫院人力「不減反增」 院長：增福利、減瑣事
其他人也在看
上緯智聯發表台智寶 開啟人機共伴新時代
上緯投控（3708）加速進軍智慧機器人領域，旗下機器人事業部「上緯智聯科技」，11月17日正式發表自有品牌人形機器人「台智寶（TaiiBot）」，宣告人類與機器人共伴時代的到來，也象徵上緯在AI、5G與高階複合材料整合應用上的重大跨越，成為產業關注焦點。工商時報 ・ 13 小時前
藍色小藥丸逆轉特定聽損？ 專家：別自己亂吃
治療男性勃起障礙的藍色小藥丸「威而鋼」，最近又被發現有新功能。福斯新聞網（Fox News）報導，一項最新研究揭示，針對特定基因突變引發的遺傳性聽損，「威而鋼」（Viagra）搭配營養補充劑能逆轉部分中廣新聞網 ・ 5 小時前
矽光子發車了！光聖漲停飆1230元新天價 分析師續看多卻「示警一關鍵」
矽光子龍頭股光聖（6442）今（24）日再度寫下新天價，股價衝破1200元大關，最高觸及1230元，亮起紅燈。啟發投顧分析師郭憲政表示，股本小、獲利佳，讓光聖在目前的量縮盤更具優勢，未來還會有高點，然獲利空間已有限，應適量減碼獲利出場，並留意帶量黑K的出現。Yahoo奇摩股市 ・ 8 小時前
路透：川普特使會普丁密友催生俄烏和平計畫 美政界浮現質疑
（中央社華盛頓22日綜合外電報導）根據多名知情消息人士，美國總統川普政府的代表上月與俄羅斯特使德米崔耶夫會面，以草擬終結俄烏戰爭的和平計畫，一些美國官員與議員如今對這場會議的影響越發感到擔憂。中央社 ・ 1 天前
宇樹科技創辦人王興興 人形機器人占先機
人形機器人快速崛起，從話題到應用皆成為熱門議題，科技業者百家爭鳴，以Go2機器狗異軍突起的杭州宇樹科技成為大陸業內代表性企業之一，在創辦人王興興帶領下，宇樹科技飛速完成上市輔導，力拚A股上市。工商時報 ・ 1 天前
解放手機無線充電效能！JOWUA Qi2 製冷六維隱藏車架消除你的「車充焦慮」
JOWUA 出品的六維隱藏車架進化！全新的 Qi2 製冷六維隱藏車架 (MagSafe款) 保留安裝方便、可任意調節角度、隱藏式設計等優質特點，加入半導體製冷面板和靜音循環風扇，搭配 Qi2 無線充電模組解決無線充電容易讓手機發熱的最大痛點。DDCAR電動車 ・ 1 天前
石破茂開砲了！ 批高市「台灣有事論」：不能在公開場合說
據日本媒體今天（11/23）報導，日本前首相石破茂今天在網路節目，批評現任首相高市早苗的挺台言論，並直言「這不應該在公開場合談論」，另外，社民黨黨代表福島瑞穗也在社群媒體發文，指出高市的發言已經超越法律的限制。太報 ・ 23 小時前
世界大賽G7最狂父與子！兩顆關鍵全壘球成功拋售成為千萬富翁
體育中心／綜合報導在2025年世界大賽第七戰中，道奇靠著兩支關鍵全壘打先追平、再逆轉擊敗藍鳥奪冠，這兩顆具有意義的全壘打球由班恩斯父子檔分別接到。據拍賣公司公布，這兩顆球成交總價為324000 美元（約合新台幣1018萬元）。FTV Sports ・ 2 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 2 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 10 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 7 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 21 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 小時前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前