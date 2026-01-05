兩歲半愛子像吳宗憲吳姍儒笑撇懷3寶

Sandy吳姍儒、苗可麗5日出席春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》錄前記者會，吳姍儒第一年主持就懷第一個兒子，第二年則是女兒報到，如今她只要主持這節目，都會被問有沒有懷孕？她昨一開口就先打預防針：「我沒有懷孕！不用驗孕，就是沒有。」

吳姍儒大兒子「初一」目前兩歲半，但是他像到阿公吳宗憲與舅舅鹿希派的機靈與幽默，很會跟媽媽頂嘴。吳姍儒說，「他有次跟我說，爸爸泡的奶比較好喝，叫我不要泡了」，讓她很是走心。不過初一有暖心的時候，會常常跟吳姍儒討抱抱，育兒之路不易，吳姍儒前幾天睡著作夢不小心捏了兒子的頭一下，笑說：「我好愧疚，有跟他說對不起。」

吳姍儒每天開伙，自爆過去都會撿賣場貼紙來貼，對家計很精打細算，「這些對我來說是小確幸，不是錢的問題，只是我很喜歡集點，不會因為要原價買這個東西，就不買，若可以8折買就好開心，也很會用信用卡優惠，之前還只用4000元買到兩張商務艙來回美國機票，都不想下飛機，想多躺一點」。

苗可麗的爸爸罹患失智症，近幾年擔起陪伴重擔，若有兩天的假期，她都不計成本搭高鐵商務艙回台中，一個月超過10趟，只希望可以在有能力的範圍下，陪伴至親創造美好回憶，「馬年願望就是希望大家平安健康」。