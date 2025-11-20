兩歲女童淪黑戶！曾被親媽丟垃圾袋內 鄰居聽嬰兒哭聲救命

未滿兩歲的Sophia是沒有身分的黑戶寶寶「臨時爸媽」帶她進派出所報案

非法移工在台灣生下的黑戶寶寶問題日益嚴重，一名印尼籍非法移工產下女嬰Sophia後，竟將嬰兒裝入黑色垃圾袋丟棄，所幸鄰居聽到哭聲及時救援。目前不滿兩歲的Sophia仍是黑戶身分，由中華官心協會協助尋求合法身分。每年台灣約有上千名非法移工產子，這些孩子多數無法立即取得合法身分。非法移工因經濟壓力、擔憂被遣返或缺乏醫療資源等因素，往往選擇隱匿生產，導致嬰兒面臨生命危險，也造成社會問題。

Sophia的故事揭露了非法移工黑戶寶寶的困境。這名印尼籍非法移工疑似於去年1月在埔里一處民宅生下女兒後，將嬰兒裝入黑色垃圾袋丟在門口。幸運的是，鄰居聽到嬰兒哭聲，翻找查看後發現了垃圾袋內的女嬰，隨即敲門質問產婦，並表示要報警，產婦才將女嬰抱回房間。然而，產婦後來將女嬰交給保母後便音訊全無。

非法移工產子 同鄉互通「去哪診所不會被抓」

隨著來台移工人數增加，台灣每年有上千名非法移工媽媽悄悄生下新生命。這些孩子大多無法立即取得合法身分，被稱為「黑戶寶寶」。非法移工間甚至有同鄉群組，互相通報哪些診所可以接生而不會被移民署查緝。雖然婦產科診所會收治居留證過期的孕婦，不影響產檢和生產，但生產時最好有孩子的父親到場簽名，才能取得出生證明。值得注意的是，診所沒有義務通報警察有失聯移工。

非法移工在台灣面臨生產的經濟壓力也相當沉重。由於沒有健保和勞保，產檢一次需花費500元，生產前的各項檢查約需2000元，自然產費用在3至4萬元之間，剖腹產則約需5萬元。這些高昂費用讓許多非法移工無法進行密集產檢。

「沒錢、有案底」的移工若懷孕 多數「偷偷生」問題多

中華官心協會理事長官宸誼表示，目前協會正在為Sofia尋找身分，若在公告期間找不到其父母，將考慮進入認養程序或直接給予她身分。有仲介透露，那些經濟困難或有犯罪案底的非法移工，往往只能躲起來偷偷生產，這種情況下嬰兒的生存機率更低。這些黑戶寶寶的問題近年來明顯增加，亟需社會關注和解決方案。

