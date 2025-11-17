兩歲的小琪，第一次說「謝謝」的那天
「謝謝！」——稚嫩響亮的兩個字，從小琪的口中迸出，媽媽愣了一下，眼眶立刻紅了。因為這是小琪出生兩年多來，第一次說出有意義的話。
出生不到一百天，爸爸離開、外公過世、舅舅出車禍、外婆陷入憂鬱，小琪的家像被掏空一樣，只剩下媽媽一個人撐著。她白天上班、晚上照顧早產又體弱的小琪，奶粉錢、醫藥費、房子修繕，一切都得靠她。即使腳在工作時被重物砸裂，仍咬牙站著工作，一天十幾個小時不敢坐下，傷口反覆發炎。
「有時身上連一百塊都沒有，只能邊借邊撐。」媽媽說。
當生活讓人沒有喘息的餘地
早產的小琪因為缺乏陪伴和刺激，兩歲了仍然不會說話，總是一個人抱著破舊的娃娃發呆。媽媽焦急又無助，只能一邊打工、一邊祈禱女兒能早點開口。
根據兒福聯盟2024年的服務數據，逆境兒少有近八成照顧者持有身障手冊或身心健康問題、七成以上家長在教養上感到力不從心、五成五是單親家庭，小琪家正是其中之一。媽媽每天要照顧生病的弟弟、年邁的外婆和發展遲緩的小琪，根本沒有喘息的餘地。當大人都在苦撐，孩子的需求往往只能被迫延後。
有人帶來陪伴與希望，從生存到生活
直到兒盟介入，一切才慢慢改變。
社工提供經濟補助、協助連結醫療與早療資源，同時教媽媽怎麼和小琪互動，讓她知道不是自己做得不好，而是需要幫助。在社工與親職培力師陪伴的過程中，小琪開始願意開口發聲，從「啊」、「嗯」到說出第一個字——「謝謝」。媽媽說，那一刻她才知道，這兩個字背後，是孩子終於找到開始和世界溝通的勇氣。
媽媽現在也學會放慢腳步，陪孩子一起唱歌、玩遊戲，不再只是為了生存而活著。「我以前只想撐一天算一天，現在不一樣了，希望小琪能開心長大。」
讓更多孩子有機會說出「謝謝」
像小琪這樣的孩子，在台灣還有很多。根據兒盟服務數據，多數逆境家庭正面臨多重壓力——近八成入不敷出、將近六成經濟困難，還有近兩成因醫療資源不足，讓孩子錯過早療黃金期。兒盟每年幫助超過1,500位孩子能吃飽睡好、安心上學。為這些家庭提供經濟補助、早療協助與親職培力，陪伴他們撐過最艱難的日子。
一份捐款，就能讓孩子獲得適當照顧與發展；您的支持，能讓更多孩子勇敢長大、重新微笑。
※ 立即行動，支持逆境中的孩子：https://lihi.cc/ZFHU8
※ ATM轉帳：
銀行：012台北富邦銀行
帳號：00454－102－301871
※ 郵局劃撥：
帳號：19011201
戶名：財團法人中華民國兒童福利聯盟基金會
此訊息由財團法人中華民國兒童福利聯盟基金會提供
