兩段式左轉不會全面取消！台南試辦事故降21％ 交通部首度表態
【緯來新聞網】近期學術研究顯示台南市部分行政區試辦取消強制兩段式左轉後，交通事故數量下降21，消息一出隨即在機車族與交通改革團體間掀起熱烈討論，外界關注中央是否鬆動現行政策。
交通部首度表態兩段式左轉不會全面取消。（圖／AI生成示意圖）
面對輿論壓力，交通部路政及道安司長吳東凌10日首度公開說明立場，他明確表示不會全面取消兩段式左轉制度，也不會讓機車直接左轉一體適用於全台，而是依據各路口實際條件採取因地制宜的做法。他解釋，該研究僅針對特定道路條件分析，性質屬於不強制兩段式左轉，並非全面廢除制度，不宜直接推論到全台各縣市。
學界對此議題同樣抱持謹慎態度。陽明交通大學運輸與物流管理學系教授吳昆峯認為，左轉爭議的根本解方不在於開放與否，而是號誌與道路設計能否消除「沒看到、看錯、想錯」這3大肇事主因；台灣大學土木工程學系教授朱致遠則提醒，台南試辦研究只針對特定路段，前後比對時間僅3週，不應據此認定可直接適用全台路口。多位學者皆強調，兩段式左轉政策調整的核心在於能否保障騎士安全。
吳東凌進一步指出，各地道路幾何設計、車流量、號誌配置與交通環境差異甚大，若缺乏細緻的微觀分析，過度解讀單一城市經驗，恐難作為全國政策調整依據。他並引述吳昆峯的研究表示，日本研究數據顯示高達96的交通事故肇因於「人」，而機車在路口直接左轉時，駕駛人的反應時間其實是最短的。
根據警政署統計，2021至2023年間，全台每年約發生4萬件機車左轉與對向直行車相關事故，平均造成267人死亡，其中88為機車騎士或乘客。交通部分析，機車車體較小，直接左轉時容易遭其他車輛遮蔽，騎士又可能未察覺、誤判或反應不及，一旦碰撞，重傷與死亡風險遠高於汽車。交通部已責成運輸研究所盤點全台路口事故資料與道路條件進行整體檢討，未來具備左轉專用道與左轉保護時相的路口，可望逐步引導機車安全直接左轉；至於車流量大或缺乏保護措施的路口，仍將維持兩段式左轉，並同步改善待轉區設計與違規停車問題。（綜合報導）
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