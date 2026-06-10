兩段式左轉存廢？學者指應因地制宜 交部認同：運研所啟動盤點

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交通部路政及道安司長吳東凌。(記者黃宜靜攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕機車族積極爭取取消機車二段式左轉，近期也有學者在投書中建議，應在有保護機制前提下探討機車左轉方式，如兩段式左轉、左轉時相等，

另有學者也強調，應因地制宜設計；對此，交通部認同，並表示，應因地制宜，已請運研所全面盤點全台路口，後續邀集地方政府討論。

交通部路政及道安司長吳東凌表示，有學者建議，交通部應在有保護機制前提下探討機車左轉方式，像是現有的兩段式左轉就是好的保護機制，或是透過左轉時相等設計。

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吳東凌說明，在直接左轉的情境下，人類反應時間很短，試想對向來車看到機車時，由於機車體積較小，容易出現沒看見、誤判等情形而被忽略，再加上機車防護不如汽車，一旦發生側撞事故，騎士往往承受較嚴重傷害，因此強化機車保護機制，減少衝突點，在安全前提下左轉。

吳東凌續指，另有學者認為「台南經驗不可過度解讀」，主要是該研究針對台南特定路段、不強制兩段式左轉條件下研究，研究前後比對時間較短，也以比較宏觀的角度思考，缺乏微觀微觀道路條件、路口幾何設計及交通工程等分析，不宜過度解讀、也不適合推廣全台。

對於學者的看法，吳東凌強調，交通部看法與學者接近，應以嚴謹態度看待；兩段式左轉本就是保護方法之一，因此應在相對保護機車騎士前提下，因地制宜，依照道路交通幾何條件、車流量來討論。目前已請運研所盤點全台各縣市路口狀況，並進行整體分析、檢討，後續會再邀集各縣市政府討論。

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