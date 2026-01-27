兩波冷空氣接力 今轉乾冷、週末又變天

未來一週天氣呈現「冷暖震盪」格局，根據中央氣象署預報，台灣將接連受到兩波東北季風影響，雖然今（28）日清晨北台灣仍濕冷，但白天起水氣將逐漸減少，轉為乾冷型態；緊接著週末又有鋒面報到，天氣將再度轉為濕涼。

今晨濕冷最後一波 白天起雨勢趨緩

受到東北季風與華南雲雨區東移影響，昨晚至今天清晨是水氣最多的時刻。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，這波冷空氣在今天最強，大台北山區、基隆北海岸及東北部地區有局部較大雨勢，北台灣感受相當濕冷。

廣告 廣告

中央氣象署表示，除了迎風面有雨，中南部地區今晨也有零星飄雨機會。不過，這波濕冷天氣即將告一段落，隨著白天華南雲雨區逐漸通過，環境將快速轉乾。

氣象署預估，今天白天起新竹以南地區有望轉為多雲到晴，有機會見到陽光；北部雨勢也會逐漸趨緩。氣溫方面，北部及宜蘭高溫約16至18度，整天偏涼；中南部高溫則可達23至26度，南北溫差較大。

週四清晨「輻射冷卻」發威 恐探10度低溫

隨著天氣轉乾，民眾需特別留意明（29日）清晨的低溫。氣象署預報員曾昭誠示警，週四清晨因水氣少、風力減弱，將出現強烈的「輻射冷卻」效應。

屆時西半部近山區、河谷地區，氣溫可能下探攝氏10度以下。雖然白天回溫速度快，北部可回升至20度、中南部約25度，但日夜溫差非常劇烈，早出晚歸務必採取洋蔥式穿搭。

週末鋒面再接力 北東轉雨又降溫

好天氣僅維持兩天，週末天氣將再度轉折。氣象署指出，預計週六（31日）下半天至晚間，將有一波鋒面通過，隨後東北季風再度增強。

屆時北部、東半部將再次轉為有局部短暫雨的天氣，中部山區在週日與下週一（2月1日、2日）也可能有局部短暫雨。氣溫部分，預估下週日至下週二（2月3日）受東北季風影響，北部及宜蘭低溫約14至15度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，第二波東北季風強度接近冷氣團等級，且帶有水氣，屆時將呈現「北濕涼、南乾爽」的型態。