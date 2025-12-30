兩波冷空氣！元旦強烈冷氣團發威 北台恐剩6度

元旦強烈冷氣團來襲！氣象專家指出，最冷時間將落在1月2日晚上至3日清晨，北部及東北部最低溫可能下探6度，1500公尺以上高山更有機會降雪。緊接著第二波冷空氣將在1月5日後到來，民眾應做好保暖準備。此外，專家提醒，明年1月反聖嬰現象發生機率可能突破8成，冷冬機率約6成，大家千萬要多加留意。

元旦有強烈冷氣團來襲，最冷時間將在週五晚上到週六清晨。（圖／TVBS）

跨年期間，台灣將受到東北季風影響，晚間低溫偏涼。氣象預報中心科長林伯東表示，目前天氣受到東北季風影響，晚間溫度較為偏涼，而1月3日清晨將是溫度最低點，北宜地區可能接近10度低溫。在2026年第一天，強烈大陸冷氣團將南下影響台灣，一直持續到1月4日週日。林伯東指出，中部以北平地溫度將在9度至12度之間，局部地區甚至可能下探至6、7度。北部近山區到東北部的近山區可能會出現6度到10度的低溫。

氣象署提醒，強烈大陸冷氣團來襲，北部、東北部低溫恐怕將下探6度。（圖／氣象署提供）

關於降雪可能性，氣象專家吳德榮表示，1月1日晚上至2日清晨較有機會降雪，北部、東北部1500公尺以上高山，如太平山、合歡山、雪山等可能會有零星飄雪。但較低的七星山、大屯山沒有飄雪機率，僅有較低的霧淞、冰霰機率。

氣象署公布過去統計，包含降雨日數還有未來天氣預估。（圖／TVBS）

最冷的時段將出現在1月2日晚上到3日清晨，台北測站預估溫度可能降至11度，有機會發布低溫特報，強度直逼寒流標準。林伯東進一步說明，1月5日之後又會有另一波冷空氣，雖然強度不及前一波，但北部地區仍可能出現14度低溫。

氣象專家林得恩提醒，反聖嬰發生機率在明年1月會達到最高，可能性突破8成，甚至可能持續到2月，因此冷冬機會較大，發生機率約6成左右。不過，氣象預報中心主任黃椿喜預估，1月氣溫以正常機率最高，2月和3月則落在正常稍高的趨勢，但仍須特別警惕寒流或鋒面的連續影響。專家特別提醒，跨年期間北部低溫將在12度至14度之間，元旦溫度還會繼續下降。隨著兩波冷空氣接力而來，2026年一開始就需做足保暖工作。

