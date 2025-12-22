兩波攻擊均得逞！來不及抓到張文被炎上 北市警局長李西河：虛心接受

記者楊忠翰／台北報導

台北市警察局長李西河（中）表示他虛心接受外界批評。（圖／記者楊忠翰攝影）

台北市1名27歲男子張文，19日傍晚5時24分，先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並刺死欲阻止的余家昶，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著砍殺8名路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；對此，台北市警察局長李西河表示，針對外界批評指教，他都虛心接受，他也相信所有警察同仁冒險犯難，都是為了保護民眾。

李西河表示，案發後，他立即啟動成立先期應變處置小組，全力追查嫌犯，並指示各外勤主官即刻返回駐地待命，加強轄內維安，但面對外界批評及指教，他會虛心接受、省思及策進，警察也有家人，失去親人的傷痛，都能感同身受，一定會讓犯罪真相水落石出，並加倍努力守護生活在這片土地每個人的安全。

廣告 廣告

李西河強調，所有警察同仁，無不希望在意外事故中勇於犯難、犧牲自我，讓民眾死傷能夠越少越好，最好是沒有死傷，因為保護民眾生命，是警察的天職；期盼社會大眾經過每位兢兢業業、堅守崗位的警察面前，簡單一句「辛苦了」，相信每位同仁會感覺您的溫暖，更加倍努力。

更多三立新聞網報導

73分鐘掌握身分！張文北車發動首波攻擊 北市警偵查全紀錄

追兇分秒必爭！阻止張文中山站外行兇？ 除非消防、捷運2單位配合

1小時掌握身分！張文三度縱火抓太慢？ 中山警還原偵辦經過

刑事局啟動專案！張文事件引發模仿效應 全台恐嚇留言逾20則

