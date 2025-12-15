兩波東北季風影響！今清晨最低溫9.1度 7縣市低溫特報

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏9.1度。氣象署表示，今天（16日）白天高溫將進一步回升，夜晚、清晨天氣仍稍冷，7縣市低溫特報，明天天氣如何？氣象署指出，明天（17日） 白天東北季風稍增強，周四（18日）東北季風影響，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大，周五到周六（19日到20日） 東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，周日（21日）東北季風再增強，下周一（22日） 東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼。

輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。今新竹縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。

（圖取自中央氣象署網站）

東北風增強，今日上午至明日晚上蘭嶼、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（16日）各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨；白天高溫將進一步回升，中部以北及東半部地區24～26度，南部地區約27度，夜晚清晨天氣仍稍冷，低溫在中部以北及宜蘭為14～16度，南部及花東地區17～18度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度則會較低一些，西半部日夜溫差大，早出晚歸應注意適時增添衣物以免受涼。

氣象署在臉書預報，未來一周天氣受兩波東北季風影響；周五、周六南方雲系北移，南部花東雲多有陣雨。明天（17日） 清晨氣溫仍偏低，白天東北季風稍增強，周四（18日）東北季風影響，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大；迎風面降雨機率稍增加，基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，東部地區及大台北山區亦有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天到周四低溫預測為台灣各地13～20度；高溫預測為北部及東北部及東部21～24度，中南部及台東25～28度。

周五到周六（19日到20日） 東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；南方雲系北移，南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫雨。低溫預測為台灣各地15～20度；高溫預測為北部及東北部及東部22～24度，中南部及台東23～25度。

周日（21日）東北季風再增強，下周一（22日） 東北季風影響，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼，桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為台灣各地14～20度；高溫預測為北部及東北部及東部19～26度，中南部及台東24～28度。

下周二到下周四（23日到25日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）





