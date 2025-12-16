兩波東北季風接力！清晨最低溫9.5度 白天起桃園以北高溫稍降

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新竹縣關西鎮的攝氏9.5度。氣象署表示，今天（17日）清晨各地天氣稍涼，白天起東北季風稍增強，桃園以北及宜蘭高溫稍降。明天天氣如何？氣象署指出，明天（18日）東北季風影響，桃園以北及宜蘭天氣較涼，新竹以南日夜溫差大，周五到周六（19日到20日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，周日（21日）東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼。

東北風增強，今日上午至明日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今日清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義已或將出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

今天（17日）清晨輻射冷卻影響，各地天氣稍涼，中部以北及宜蘭低溫約12～17度，南部及花東地區18～19度，空曠地區、近山區平地及花東縱谷氣溫則更低一些；白天起東北季風稍增強，桃園以北及宜蘭高溫稍降，北部及宜、花白天預測高溫約24度，體感較涼，中南部及台東仍有26～29度，感受舒適溫暖，不過日夜溫差較大，早出晚歸請適時增添衣物以免受涼；天氣方面，迎風面雲量增多，降雨也逐漸增加，尤其是基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，而桃園以北、花東及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。

氣象署在臉書預報，未來一周天氣受明天及周日兩波東北季風影響；周五、周六南方雲系北移，各地降雨增。

明天（18日）東北季風影響，桃園以北及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，新竹以南日夜溫差大；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴。低溫預測為台灣各地16～20度；高溫預測為北部、宜花20～24度，中南部及台東25～27度。

周五到周六（19日到20日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升；南方雲系北移，各地降雨機率增加，有局部短暫陣雨。低溫預測為台灣各地15～20度；高溫預測為台灣各地21～25度。

周日（21日）東北季風再增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，下周一（22日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴。低溫預測為西半部及宜花地區16～19度，台東19～20度；高溫預測為北部及宜蘭20～21度，花東23～26度，中南部24～28度。

下周二（23日）東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸及宜花地區有局部短暫雨，大台北山區、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴。低溫預測為台灣各地15～19度；高溫預測為北部及東半部23～24度，中南部26～27度。

下周三（24日）東北季風又增強，北部及東北部氣溫再下降，下周四到下周五（25日到26日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）





