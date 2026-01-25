兩波東北季風接力 北台轉涼降雨增、日夜溫差大
氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(25)日西半部轉晴朗穩定，新北東側、東半部偶有局部短暫雨；明(26)日各地晴朗穩定；今明白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚因「輻射冷卻」而偏冷，日夜溫差大。今日各地區氣溫如下：北部14至25度，中部12至28度，南部13至29度，東部13至26度。
吳德榮指出，週二(27日)上午東北季風逐漸南下，氣溫漸降，北、東雲量漸增、降雨機率逐漸提高；週三(28日)北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北臺偏涼微冷；週四、五(29、30日)西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫回升。這波東北季風、臺北測站降至15度、本島平地最低約降至12度，雖未達冷氣團強度，但氣溫多變，仍應注意。
吳德榮表示，週六(31日)另一波東北季風南下，北、東雲量漸增、晚轉雨；下週日、一(1、2日)東北季風影響，迎風面易降雨，北臺偏涼微冷。下週二(3日)東北季風減弱，天氣好轉、氣溫升。模式模擬10天內無寒冷天氣。
