兩波涼冷空氣影響！今入夜後氣溫降低「明溼冷轉乾冷」周末再轉冷

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在花蓮縣鳳林鎮的攝氏12.3度。氣象署表示，今天（27日）東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，入夜後氣溫降低，應適時添加衣物。明天天氣如何？氣象署指出，明天（28日）北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，周四（29日）白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，周六（31日）鋒面通過及東北季風增強，北部及宜蘭天氣再轉涼。

東北風增強，今日上午至明晚桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（27日）東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨，尤其今晚至明晨（28日）大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區將有局部較大雨勢發生的機率；氣溫方面，北部及東半部高溫稍降約19～23度，中南部白天高溫仍有22～27度；入夜後氣溫降低，中部以北及東北部低溫約15～16度，南部及花東17～18度，請適時添加衣物；若低溫與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低路面易結冰，山區行車應注意路況安全，山坡地農作物請慎防霜害。

氣象署在臉書預報，未來天氣接連受兩波涼冷空氣影響，周三溼冷轉乾冷，周四、周五水氣較少，白天回溫，周六、周日再轉溼冷。

明天（28日）東北季風影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；伴隨華南雲雨區東移，水氣較多，中部以北及東北部地區有局部短暫雨，明早之前大台北山區、基隆北海岸、東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，花、東地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；明天白天起水氣減少，西半部地區為零星短暫雨後多雲的天氣。

周四（29日）東北季風減弱，白天起氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

明天若溫度與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率.高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車用路及登山請注意路況安全，山坡地農作物請慎防霜害；明天到周四低溫預測為中部以北、宜蘭11～15度，南部、花東14～17度；高溫預測為北部、宜蘭17～23度，中部及台東22～25度，南部26～27度。

周五（30日）各地大多為多雲到晴，只有在東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測為西半部、宜蘭及花蓮13～16度，台東17度；高溫預測為北部、東半部20～22度，中南部24～26度。

周六（31日）鋒面通過及東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼；北部及東半部地區轉為有局部短暫雨的天氣，中南部地區為多雲到晴；周日到下周一（1日到2日） 東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。周六到下周一低溫預測為中部以北及宜蘭13～16度，南部、花蓮、台東15～18度；周六到下周一高溫預測為北部、東半部18～24度，中南部22～26度。

下周二（3日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周三到下周四（4日到5日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）





