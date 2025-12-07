兩波變天時間點出爐！週二首波轉雨 氣象署：冷空氣「這天」會更強

[Newtalk新聞] 北台灣與宜蘭地區民眾需留意，本周天氣變化劇烈，將接連迎來兩波東北季風。氣象署指出，首波季風於下周二（12 月 9 日）影響北部，帶來局部大雨，隨後短暫回暖；第二波冷空氣則於周末報到且強度更強，全台明顯轉涼，北部低溫恐下探 15 度，民眾務必注意保暖。





針對下周天氣變化，氣象署說明，12 月 9 日受東北季風影響，北台灣及宜蘭天氣偏涼，其他地區早晚亦有涼意。迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島皆有降雨機會，其中基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率較高，並有局部大雨發生的機率。氣溫方面，氣象署表示，9 日台灣各地及澎湖、金門低溫約 16—20 度，馬祖 15 度；高溫部分，北部、東半部及澎湖約 22—26 度，中南部可達 28 度。

隨著東北季風減弱，氣象署進一步強調，周三（10 日）各地氣溫回升，但日夜溫差大，水氣也會減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。需特別留意的是，周三及周四（11 日）清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。





進入周四至周五，迎風面水氣將稍增，北部及東半部地區降雨機率提高。氣象署指出，這兩天各地低溫約 16—20 度，北部及東半部高溫 23—26 度，中南部高溫仍有 28—29 度。





周末天氣將有明顯轉折，氣象署表示，周六（13 日）東北季風再增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼。到了周日（14 日），受較強冷空氣影響，各地天氣明顯轉冷。氣象署說明，周日中部以北及宜蘭低溫僅 15—16 度，南部及澎湖 17 度，花東 18—19 度，金門 14 度，馬祖 13 度；且北部、宜蘭及澎湖、金門高溫僅 19—20 度，整天偏冷。這波影響將持續至 12 月 15 日，待 12 月 16 日、17 日氣溫才會逐漸回升。





風浪方面，氣象署提醒，下周二各海面陣風約 8—9 級，台灣海峽北部有 10 級陣風；周六（13 日）至周日（14日）風浪再增強，各海面陣風將達 8—10 級，浪高也會增大，海上作業船隻需特別留意。

