兩派出所接力出擊 攔阻77歲翁被愛情詐騙480萬元

cnews204251205a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名77歲李姓男子，疑深陷女網友編織的愛情陷阱，差點在短短1天內，被詐騙集團騙走了高達新台幣480萬元。新北市永和警分局表示，轄區秀朗派出所與永和派出所，獲報後即時接力攔阻，成功守住李老先生的辛苦積蓄。

永和警分局表示，轄內中國信託銀行行員發，前（3）日發現1名李老先生，準備提領300萬元現金，卻對於資金用途說詞反覆，最後只說錢是要給女兒當購屋的頭期款。機警行員懷疑李男可能被詐騙，通知警方到場協助了解。秀朗派出所員警到場，耐心勸說後及時制止第一波的現金提領風波。

廣告 廣告

警方表示，但李姓男子竟然深信女網友的甜言蜜語，提領失敗後竟又前往鄰近另外1 家銀行，要辦理保單解約，領取美金6萬元約新台幣180萬元。當時秀朗派出所所長與永和派出所所長，2人正在警分局週報視訊會議中，兩所立刻共同規劃警力前往攔阻。

永和警分局表示，為掌握銀行未撥款的黃金時間，永和派出所員警第一時間趕往李男住處，但他仍堅稱保單解約，是要供女兒購屋頭期款所用。員警再次耐心說明愛情詐騙常見手法，並同步聯繫李男女兒查證，他這才驚覺受騙，打消匯款念頭。在警方與銀行的通力合作下，兩波共計480萬元的款項全數保住。

永和警分局呼籲，網路愛情詐騙，經常以投資賺錢為理由要求匯款。民眾若遇到類似情形，務必提高警覺，多方查證，必要時可撥打165反詐騙諮詢專線求證，以維護自身財產安全。

照片來源：新北市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

警銀聯手破詐騙劇本 網戀甜言蜜語要騙39歲女30萬元

3月個宣導期 雲林縣新建5處固定式測速照相

【文章轉載請註明出處】