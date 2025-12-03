兩炸運毒船觸戰爭罪 川普.防長推責指揮官 國會查

圖／達志影像美聯社

美國總統川普預告，要對委內瑞拉進行地面空襲，掃蕩毒梟，但民主共和兩黨都不支持。國防部長赫格塞斯被爆，下令兩次空襲同一艘運毒船，擊斃兩名生還者，觸犯戰爭罪；周二他在內閣會議中回應，改口說沒有全程觀看轟炸即時影像，對二次轟炸不知情，與之前的說法不一。川普也與赫格塞斯口徑一致，表示全力支持指揮官二次轟炸的決定，實有卸責推諉之嫌。指揮官布萊德利將赴國會，進行閉門聽證。

周二，美國總統川普召開國安高層會議，會後再次預告，要對委內瑞拉進行地面空襲，掃蕩毒梟。

美國總統 川普：「我們也會進行陸地上的空襲，打陸地容易多了，知道要用多少子彈，知道目標在哪裡，知道他們住哪裡，知道壞人住哪裡，我們很快就會行動。」

攻擊委內瑞拉的計畫，國內不分黨派都表達反對立場，尤其在媒體爆出國防部長赫格塞斯，下令兩次空襲同一艘運毒船，擊斃兩名生還者，明顯觸犯戰爭罪之後。周二，赫格塞斯在內閣會議上，回應兩次轟炸爭議，他對事件說法前後不一，之前說全程觀看摧毀船隻行動，現在又改口說只看了前半段，後續不知情。

美國國防部長 赫格塞斯：「我看了第一次空襲即時影像，戰爭部事情很多，我沒有待在那裏看一、兩個小時，行動期間還要用數位蒐集目標地情報，所以我離開去開下一個會。幾個小時後，我才得知指揮官做了決定，他充分被授權，布萊德利上將做了正確的決定，澈底擊沉船隻，消除了威脅。」

川普與赫格塞斯口徑一致，都說不知道有第二次轟炸，但絕對支持指揮官布萊德利上將；言下之意，這不是他們的決定，身為三軍統帥和國防領導人，實有推諉之嫌。

資深政治記者 Stephen Collinson：「我們都說支持布萊德利上將，但第二次空襲跟我們無關，我們也沒看到任何生還者，但力挺指揮官的決定。他們表達的意思很清楚，如果要究責，不能怪到他們頭上。」

指揮官布萊德利上將，周四要到國會進行閉門聽證，提供機密資料供調查，法界人士認為，布萊德利難逃被究責。布萊德利是海軍陸戰隊的海豹菁英，多次指揮特別任務，一路晉升到上將，半生戎馬現在恐晚節不保。

川普威脅要關閉委內瑞拉領空，預告空襲行動，多家航空公司因此取消委國的航班；周二，委國總統馬杜洛授權讓美國遣返移民班機降落，這也表示空襲暫時不會發生。不過親近馬杜洛的人士透露，他其實很擔心被美國特種部隊暗殺，因此頻繁更換睡眠地點和手機，身邊的保鑣也換上自己信任的人。

川普著打著反毒旗幟，把馬杜洛列為販毒組織首腦，逼他交出政權；但另一方面，他卻特赦了已經被定罪的毒犯、前宏都拉斯總統葉南德茲(Juan Orlando Hernande)。

美國總統 川普：「我特赦了，他是總統，他的國家有販毒問題，因為他是總統，所以就要他負責，那是拜登的可怕獵巫行動，很多宏都拉斯民眾要求我特赦，我就做了，我覺得很好，如果一個國家有毒販，而你是總統，也沒必要讓總統坐45年牢。」

葉南德茲被控協助走私400噸古柯鹼季進入美國，2024年在紐約被定罪，判刑45年。由於葉南德茲所屬的政黨親美，目前正逢宏都拉斯大選，川普介選動作頻頻，特赦也被認為是干預宏國政治的舉動。

宏都拉斯民眾：「我認為這是政治干預，美國已經換了總統，是川普，是另一個總統，宏都拉斯的左派之前譴責他，左派罵他。」

川普還想免了盟友、巴西前總統波索洛的牢獄之災，川普要求巴西政府撤銷對波索納洛的調查被拒，隨後祭出50%懲罰關稅，兩國外交陷入緊張。近日，美巴關係冰釋，川普取消懲罰性關稅，兩國領袖2日通電話，就貿易、關稅制裁和掃毒等議題進行討論，川普表示一切進展順利。

