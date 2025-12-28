兩白目網友網路留言「好想殺人」引恐慌 宜蘭警方火速送辦
宜蘭縣政府警察局近日接獲民眾檢舉，並透過網路巡邏發現，社群平台Threads上有兩名網友分別發布涉及「殺人」等具恐嚇及預告犯罪意圖的留言，內容包括「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」及「好想殺人又錯帳了」，言詞激烈，引發網友恐慌，恐影響公共秩序與社會安定。
警方獲報後高度重視，立即啟動調查程序，透過蒐證、比對及分析相關網路資料，成功追查發文者真實身分，並於本月26日通知兩名居住在外縣市的嫌疑人到案說明。
經警方調查，其中一名為23歲黃姓上班族，供稱相關發言僅為情緒抒發，並無實際犯案意圖；另一名19歲學生則表示，因不滿網路留言內容偏頗，試圖藉由激烈言詞評論時事、導正輿論，才會留下相關文字。
警方指出，相關言論已足以引起公眾恐慌，具有影響社會秩序之虞，訊問後依涉嫌刑法恐嚇公眾罪，將兩人移送宜蘭地檢署偵辦。
宜蘭縣警局呼籲，民眾切勿在網路平台任意發布煽動暴力、恐嚇威脅或不當言論，即便非出於惡意，仍可能觸法並危害公共安全。警方也強調，將持續加強網路巡查與蒐證，對任何影響社會安定的不法行為，必依法嚴正查處，並提醒民眾如發現疑似危險或違法的網路言論，應即時通報警方，共同維護社會安全。
更多鏡報報導
中山商圈再傳騷動！白衣男紅燈站路中突衝誠品拒檢 揮拳襲警遭管束送辦
英雄余家昶確定入祀桃園忠烈祠 余母哀痛發聲：不怨張文父母
警73分鐘鎖定張文偵辦時序一次看 4分鐘狂丟17顆煙霧彈...兩度變裝混人群
其他人也在看
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 42
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚
新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 128
余家昶妻女發5點聲明：停止合成家屬照片
[NOWnews今日新聞]27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈犯下震撼社會的隨機攻擊案，造成3名無辜民眾身亡，其中包括英勇擋刀的57歲余家昶，阻斷了張文後續以汽油彈攻擊，避免更大傷亡。而余家昶的遺...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 135
五股某國小工友修復震損水管 從鋁梯摔落「後腦著地」重創亡
新北市五股區某國小，在昨天（27日）深夜的7.0強震後，管線因此震壞漏水，一位盡職的62歲林姓工友，在修理時不慎從鋁梯上摔下來，後腦著地重創，緊急送醫搶救後仍在今天凌晨宣告不治，事發全部經過也曝光。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
影/中山站外又見驚恐畫面！男過馬路突狂奔衝進誠品南西店 員警壓制上銬
這個月19日晚間，台北捷運台北車站和中山站，接連發生隨機攻擊事件後，拒今僅僅一周左右，中山捷運站晚間再傳有男子突然衝進誠品南西店，當場被警方壓制逮捕的事件。中天新聞網 ・ 10 小時前 ・ 7
五股工安事故！19歲男遭「水晶洞」砸頭 送醫後不治
首次上稿：12/27 14:18更新時間：12/27 17:38（更新內文）即時中心／顏一軒報導今（27）日中午12時52分許，新北市五股區外寮路一間工廠驚傳工安事故，某搬家公司一名19歲余姓男子在進行搬運作業時，不慎遭藝品「水晶洞」砸傷頭部，造成後腦嚴重受創，當場血流如注，消防、救護人員到場後發現余男已失去生命徵象，送往林口長庚醫院急救，惟傷勢過重稍早已宣告不治。民視 ・ 17 小時前 ・ 3
美警抓到「聖誕老人超速」哭笑不得 要求出示駕照 歡樂互動全都錄
聖誕節前夕，美國俄亥俄州警方取締交通違規時，竟當場攔下一名「聖誕老人」超速。當員警要求車輛靠邊停下後，發現駕駛從帽子、紅衣到白鬍子完整變裝成聖誕老人，而同行的伴侶則打扮成聖誕老婆婆，讓警方當場哭笑不得。員警要求聖誕老人出示駕照，眾人心情大好互相開玩笑，雙方互相祝福聖誕快樂。聖誕老婆婆甚至還給警方一根拐杖糖、一起合影。最終警方沒有開出任何罰單，僅是口頭警告，讓這場交通攔查充滿節慶氣氛。富爾頓郡警長辦公室事後將這段過程上傳至社群平台，幽默寫道：「就算是雪橇，也要遵守速限。」Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前 ・ 13
悼念牆驚見「要殺更多人」恐嚇紙條! 警查影像追留言者
社會中心／黃國誠 吳培嘉 台北報導北捷中山站「誠品南西店」發生隨機攻擊，不少民眾在悼念牆緬懷死者，沒想到，竟然有人揚言犯案！有民眾發現，一張用英文寫著「接下來幾天，我還會殺更多人」的恐嚇字條，警方已經展開追查，另外，針對罹難者王姓銀行員，兆豐金總經理受訪強調，行員表現傑出同仁都很不捨，盼他能夠在天上做天使。隨機攻擊事件後，誠品百貨南西店前，設置悼念牆，不少民眾前來留言，緬懷死者，但就在25日耶誕節這天晚上，驚見一張恐嚇字條。用英文寫下「I will kill more people in the next few days」，意思是接下來幾天我還會殺更多的人，民眾發現後不敢大意，立刻交到警方手上。目擊民眾表示「我們的朋友看到牆上有人，貼了這個東西，看起來滿可怕的，好像說要再次，I will kill more people，我們也是覺得說，當然不希望那樣的事再次發生。」警方已採集字條指紋 過濾監視器畫面比對留言者身份中（圖／民視新聞）根據了解這張紙條，在25日晚間8點38分，被民眾發現，揚言殺人，警方已採集指紋，排除發現民眾的指紋，進行鑑定，同時也透過現場監視器，進行過濾比對。民眾表示「大家都來關心這個事件，我覺得他這樣寫下來，會讓大家更恐慌。」民眾表示「以最高風險為評估吧，就算他是惡作劇，還是要認真看待。」郭男網路恐嚇貼文遭檢方聲押 法官裁三萬交保檢不服提抗告（圖／民視新聞）網路上恐嚇言論不只一樁，20日一篇「期許未來還會有路上隨機砍人，鄭捷精神需要你們來傳承」貼文，警方火速逮捕，33歲郭姓生產設備技術員，聲押後法官卻裁定三萬交保，檢方不服提出抗告。而游姓男子耶誕節前夕，張貼「我要趕進度了，人死的不夠多」，遭調查局逮捕，十萬交保後，檢方火速起訴，案發至今，網路已出現88則恐嚇言論，其中有13人遭逮，5人被羈押，而案發當天，下班後在誠品逛街，卻在四樓碰上張文，不幸遇難的37歲王姓銀行行員，同事滿是不捨。兆豐金控總經理張傳章表示「一個很傑出的行員很不捨，也希望他能夠在天上當天使。」這回直接在案發地點，出現恐嚇字條，警方繃緊神經加強戒備。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：悼念牆驚見「要殺更多人」恐嚇紙條 警查影像追留言者 更多民視新聞報導中山商圈悼念牆驚見恐嚇紙條！用英文寫「將殺更多人」張文父母下跪道歉！律師稱「匯錢給孩很正常」 籲別再追殺：他們剛死兒子稱北捷「人死的不夠多」恐嚇EMBA同學 46歲男遭桃檢起訴民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
寒冷耶誕夜！ 女躺大樓攔網睡空中 民眾急報警救援
台北市 / 綜合報導 台北市六張犁捷運站旁圓環，昨(25)日晚間耶誕夜，有一名女子被發現躺在大樓攔網上，民眾趕緊通報警消救援，好險她只有受到輕傷，送醫後沒大礙，通知家屬帶回。事後警消了解，女子不明原因從樓上墜落，還好被網子攔住保住一命，不過也有民眾表示，一個多月前就曾看過有人躺在網子上，似乎不是第一次發生。目擊民眾說：「天啊，這東西竟然發生在這邊。」民眾驚訝拿起手機錄影，畫面放大一看大樓攔網上，竟然躺著一個人。目擊民眾說：「我們應該報警。」路人也停下腳步抬頭查看，就怕網子破裂會發生危險，趕緊通報警消救援。記者蔡銍湣說：「六張犁捷運站旁的圓環車來車往，不過就在耶誕夜的時候，竟然有民眾，躺在大樓的攔網上，也導致救援過程中，網子破了一個大洞。」民眾說：「看起來的時候，會覺得滿危險的。」事發在台北市信義區基隆路，鄰近六張犁捷運站，大樓屋齡超過40年，外牆老舊為防止磁磚掉落，早已設置防護網，但這次沒接到磁磚，卻接住一名女子。大樓保全VS.記者說：「(網子)不只十幾年了，很早以前就有了，(所以看到說有人躺在這邊)，(是第一次對不對)，我就不曉得啊。」據了解昨日晚間，一名30歲女子不明原因，從樓上墜落好險被網子接住，保住一命只受到輕傷，警消到場立刻將她送醫，並通知家屬帶回。民眾VS.記者說：「瞄到上面有一個人，那時候就是打電話報警，然後我就走了，大概喔，現在12月底，差不多一個月嗎，(一個月前就有看過)對。」不過也有民眾表示，已經不是第一次，看到有人躺在攔網上，這樣的危險畫面，讓人看了不禁捏把冷汗。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中山商圈又爆騷動…詭異白衣男「紅燈站路中突衝進誠品」拒檢揮拳襲警
台北市中山捷運站商圈繼19日發生隨機攻擊案後，昨（27）日晚間再度傳出騷動。一名蔡姓男子違規佇立於南京西路斑馬線中央，遭執勤警員引導至路邊時，竟突然拔腿衝進誠品南西店並拒絕盤查，甚至情緒失控揮拳襲警。警方見狀立即將其壓制並帶回保護管束，全案訊後依違反《社會秩序維護法》送辦。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 4
讓殺人少年孝順死者父母？新北割頸案判決惹議 高院急發聲：沒要家屬接受
前（2023）年發生於新北市的校園割頸案受到社會高度關注，就讀國三的郭姓少年為替林姓乾妹出氣，竟持彈簧刀刺殺同校楊姓國三生，案件經過近2年的審理，高院（台灣高等法院）二審加重對郭男、林女的刑度，分別判處12年、11年有期徒刑。楊父不滿表示，曾有法官當庭詢問「讓兇嫌孝順被害人父母」，對此高院則於26日緊急發聲。針對「讓兇嫌孝順被害人父母」爭議，高院26日深夜聲......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 8
台南自撞分隔島！車頭凹陷鑲進電桿 女駕駛棄車逃
台南市 / 綜合報導 台南安平慶平路上，今(27)日上午發生一起轎車自撞分隔島，接著又衝撞電桿的意外，巨大聲響讓周邊住戶出來查看，沒想到一名女子從駕駛座走出來，接著趁空檔逃離現場。警方獲報到場，沒有找到駕駛，只能請拖吊車將車輛吊離，整起案件是否涉及不法情事，現在已經掌握相關事證，通知車主到案說明。白色轎車越來越靠近分隔島，下一秒意外發生了，整台車開了上去，車輛不但沒停下還一路向前衝，直到撞上前方電桿，巨大撞擊聲響，把周邊民眾嚇壞，趕緊出來查看，這時只見一名女子從駕駛座方向，走了出來，趁大家不注意，快速徒步離開，再也不見蹤影。目擊民眾VS.記者說：「因為他其實走滿快就趕快離開現場了，應該是宿醉之類的，酒駕畢竟是很不好的行為，尤其現在代駕那麼多，有可能是酒駕還是怎樣嗎，有懷疑啦，有懷疑，因為如果正常人不會出車禍就走了，差不多3、40歲那邊。」猛烈撞擊導致轎車車頭撞爛，保險桿掀起來，疑似還有漏油情況，警方獲報連同拖吊車一起趕赴現場，整起車禍就發生在台南安平慶平路，今日上午10點多。台南第四分局交通分隊小隊長林雄男說：「駕駛人於肇事後逕自離開現場，本分局目前已掌握相關事證，積極通知到案說明。」肇逃影片曝光後，民眾質疑，難道是到旁邊的KTV唱歌喝酒後上路嗎？至於駕駛是否有涉及不法情事才會心虛逃逸，現在也都成為追查重點。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
藍提案譴責5位大法官、憲判無效 綠：精神錯亂還是黨格錯亂？
立法院藍白立委去年底聯手三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉1年，憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以「復活」；國民黨團今日於立法院會提案，譴責5位作成決議的大法官，且宣告「114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效」，並以人數優勢通過逕付二讀，交付黨團協自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
新北割頸案募款達標1424萬 網友勸：快搬家平安生活
新北市校園割頸命案受害家屬獲得社會各界大力支持，新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」專案募款短短3天就突破千萬元，截至目前已達1424萬元，也引發網友熱議，建議楊父一家可以透過善款搬家，好好生活下去。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
國中生割頸案募款破千萬！ 楊父發聲感謝：把愛傳給更需要的人
教育局原目標為新台幣500萬元，截至12月26日止，已媒合1424萬9611元，達成率285%，專案會持續至31日，結案後將善款交給家屬。不過，市府社會局副局長許秀能表示，後續要核對捐款帳務及開立捐款收據，實際媒合金額須待統計完成後陸續更新。對此，楊爸爸、楊媽媽也發出聲明回應...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
律師男友捲詐團 檢察官涉洩密遭罰俸10月逾百萬
桃園市 / 綜合報導 桃園地檢署一名吳姓候補檢察官被控洩漏未公開的書類，給捲入詐團洩密案的律師男友，遭監察院彈劾並移送懲戒法院，雖然吳姓檢察官主張和律師男友對話都是聊生活瑣事，沒有意識到男友涉案，請求從輕處分，不過懲戒法院認為，吳姓檢察官已違反檢察官倫理規範，判處罰俸10個月，全案可上訴。台北地檢署日前偵結律師涉嫌勾結詐騙集團洩密案，16名律師向詐騙集團洩漏資訊，其中一名朱姓律師他的吳姓女友就是桃園地檢署候補檢察官，調查指出吳姓女檢察官，在2022年7月、10月，2023年11月間，將沒有公開的不起訴書等資料，傳給男友，並討論相關內容，不只傳送男友接受委任的案件資料，連自己偵辦的案件內容都外洩，吳姓女檢察官還曾受桃園市政府邀約在台上分享法學知識，現在涉嫌洩密遭監察院彈劾移送懲戒法院。不過她主張和男友對話，只是在聊生活以及工作瑣事，沒有意識到男友涉嫌詐騙洩密，請求從輕處分，懲戒法院26號審理，認為吳姓女檢察官已經嚴重損害檢察官聲譽，情節重大，有必要懲戒讓她心生警惕，裁定罰俸10個月以月薪換算超過百萬元，全案可上訴。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
徐男自稱「花蓮明仁會大哥」 曾與謝和弦發生衝突
花蓮縣 / 綜合報導 這名持利器當街恐嚇女學生的徐姓男子，有不少前科，除了2020年在東大門夜市，與藝人謝和弦發生口角衝突，2023年還在警方面前辯稱自己是廚師，想要隱藏遭通緝的身份，但被警方識破，移送地檢署偵辦。今年1月，傳出他砍傷人後，異想天開叫計程車要將傷者送醫，最後被警方逮捕，因殺人未遂被羈押4個月，沒想到出獄沒多久，又因為恐嚇案件躍上新聞版面。藝人謝和弦說：「我以後不會再來花蓮了，我以後不會再來花蓮了。」情緒失控對著人潮大聲吼叫，藝人謝和弦2020年3月，跟女友莉婭到花蓮東大門夜市觀光，與徐姓男子發生衝突，讓他好生氣。藝人謝和弦說：「習近平給我出來，習近平給我出來。」不斷咆哮甚至一度氣到脫掉上衣，警方獲報立即到場，將人帶返所，而不只5年前，這名徐姓男子，今年1月還傳出持利器砍傷人。員警VS.計程車司機說：「他朋友大概長怎樣，我沒有注意看，沒有注意。」小黃運將驚魂未定，面對員警提問還有些錯愕，原來他以為接到訂單，沒想到是徐姓男子夥同友人犯案，事後竟然叫來計程車要將傷者送醫，計程車司機到場見乘客全身是血，嚇得腳都軟了立即衝到警局報案。徐姓男子說：「我自己過去。」自稱是花蓮明仁會大哥，涉及多起暴力、毒品等等案件，沒想到近日再傳恐嚇女學生。附近店家說：「放學5點後啊，很多人啊，當然是危險啊，問題他們都講不聽，警察有來啊。」徐姓男子才因殺人未遂，遭到羈押4個月，才出來大約3個月，又傳出在校園附近持利器揮舞，還逼女學生當街下跪，也讓民眾對治安產生疑慮。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
傳產老闆發文恐嚇「人死不夠多」 檢2天起訴
新北市 / 綜合報導 張文犯下震驚社會的隨機攻擊案引發社會不安，沒想到23日有一位游姓男子使用手機登入臉書帳號，以本人名義寫下多句恐嚇言論，讓民眾人心惶惶，經過調查局新北市調查處追查後發現，這位游姓男子大有來頭是念國立大學EMBA碩士學歷，更是一間傳統產業公司的負責人，疑似因為多年前曾和同學發失糾紛，心懷不滿才做出不當行為，事後檢方火速在2天內偵結，將游姓男子以涉犯恐嚇公眾等罪嫌起訴。身穿黑色西裝外套搭配白色襯衫，將高大身材襯托得更加挺拔，他是46歲游姓男子，會被上銬帶回全是因為他被查到，在張文隨機攻擊案發後，上網PO出恐嚇言論，游姓男子在臉書上公開寫下，我全都不要，還口出威脅表示，全部下地獄永世不得超生，最後還寫到，我要趕進度了人死的不夠多。文章中不只點出自己曾就讀的學校，還點出特定人士的姓名，不當言詞引發社會不安，也讓民眾人心惶惶，檢調追查，發現游姓男子擁有國立大學EMBA碩士學歷，還是一間傳統產業公司的負責人，疑似因為三四年前與EMBA的同學發生糾紛，心懷怨念。看到北捷事件後，23日中午在公司內用手機登入臉書帳號，以本人名義寫恐嚇言論，新北市調查處發現後，循線找到將游姓男子，火速將他拘提到案，桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說：「經檢察官拘提到案後，認被告涉犯刑法恐嚇公眾罪嫌，於近日偵結起訴。」非本案律師葉恕宏說：「依照刑法第151條規定，若行為人以文字，影像或其他方式，對於公眾或不特定多數人發出恐嚇，且內容足以使一般人心生畏懼，就構成恐嚇公眾罪最重得處兩年以下有期徒刑。」網路世界看似自由，但若是逾越法律界限就可能面臨法律責任，這次游姓男子在網上散播恐怖言論，如今也要為自己的行為付出慘痛代價。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
快訊／又是中山誠品！詭男衝入店遭警壓制急喊：我腳抽筋了
社會中心／周希雯報導台北中山誠品本月19日才爆發隨機砍人案，令全台人心惶惶，社會氣氛高度緊繃。沒想到今（27日）傳出，該地點又爆出脫序事件，1名男子先在馬路中間逗留，見員警上前勸導竟加速狂奔、衝進誠品南西店，還疑似有暴力襲警的行為，當場被壓制逮捕。整個過程被現場不少民眾目睹，後續狀況仍有待釐清。民視 ・ 12 小時前 ・ 2
缺錢花起歹心！博弈站主交付彩金後 蒙面搶賭客
台南市 / 綜合報導 台南一名楊姓賭客，在王嫌經營的博弈賭博網站贏得賭博彩金30多萬元，雙方相約面交，結果沒想到王嫌因為缺錢，竟然夥同黃姓還有吳姓共犯策劃當街行搶，兩人戴頭套、手套還把車牌貼起來，當楊姓賭客拿到錢後，就向前持玩具槍和電擊棒威脅交錢，警方循線追人，目前3人都落網依法送辦。兩名男子戴頭套手套，在車前看起來鬼鬼祟祟把車牌貼起來，沒想到是待會要下手搶錢，楊姓賭客拿到贏來的賭博彩金30多萬元後，開車迴轉要回家，結果嫌犯開紅車尾隨當街行搶逃逸，相當誇張。警方循線追人，其中一名黃姓嫌犯在東區看到警察馬上開溜，朋友被警方先壓制，而黃嫌一路跑給警察追但最後還是被抓到，另一人吳姓嫌犯則是在高雄落網。事情發生在台南，這名楊姓賭客在王嫌經營的博弈賭博網站，贏得賭博彩金30多萬元，雙方相約在新化區某民宅前道路要交付彩金，沒想到王嫌因為缺錢用，竟然夥同黃姓還有吳姓，兩名共犯策劃行搶，當楊姓賭客拿到彩金後，就向前持玩具槍和電擊棒威脅交錢。台南新化分局偵查隊隊長郭若萱說：「於案發後24小時內即將王姓主嫌，及黃姓共犯，拘提到案，隔日再拘提吳嫌到案，併查扣做案工具及毒品等物，全案訊後依刑法強盜，毒品危害防制條例罪，移請台南地檢署偵辦，並向台南地方法院，聲請羈押獲准。」王嫌因為缺錢竟然向賭客下手，策劃劇本當街行搶實在很誇張，目前3人全被抓到依法送辦。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 1