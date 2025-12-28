兩白目網友網路留言「好想殺人」引恐慌 宜蘭警方火速送辦

19歲大學生在網路留下激烈評論稱想殺人，警火速追查IP逮人。翻攝畫面

宜蘭縣政府警察局近日接獲民眾檢舉，並透過網路巡邏發現，社群平台Threads上有兩名網友分別發布涉及「殺人」等具恐嚇及預告犯罪意圖的留言，內容包括「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」及「好想殺人又錯帳了」，言詞激烈，引發網友恐慌，恐影響公共秩序與社會安定。

警方獲報後高度重視，立即啟動調查程序，透過蒐證、比對及分析相關網路資料，成功追查發文者真實身分，並於本月26日通知兩名居住在外縣市的嫌疑人到案說明。

23歲上班族於Threads上留言「好想殺人又錯帳了」，言論引起恐惶警追查後送辦。翻攝畫面

經警方調查，其中一名為23歲黃姓上班族，供稱相關發言僅為情緒抒發，並無實際犯案意圖；另一名19歲學生則表示，因不滿網路留言內容偏頗，試圖藉由激烈言詞評論時事、導正輿論，才會留下相關文字。

警方指出，相關言論已足以引起公眾恐慌，具有影響社會秩序之虞，訊問後依涉嫌刑法恐嚇公眾罪，將兩人移送宜蘭地檢署偵辦。

宜蘭縣警局呼籲，民眾切勿在網路平台任意發布煽動暴力、恐嚇威脅或不當言論，即便非出於惡意，仍可能觸法並危害公共安全。警方也強調，將持續加強網路巡查與蒐證，對任何影響社會安定的不法行為，必依法嚴正查處，並提醒民眾如發現疑似危險或違法的網路言論，應即時通報警方，共同維護社會安全。



