兩種「粉腸」分不清？！ 台語不同 店家：粉色多稱「粉錢」

有律師在網路貼文，說自己到高雄小吃店用餐，叫了粉腸，來的卻跟自己想像的不一樣，原本以為是豬腸子，但上菜的卻是粉色的粉腸，其實有不少民眾也搞不太清楚，實際走趟小吃店，老闆直接解答，兩樣菜字都一樣，但台語唸法不同，一個是粉腸，一個是粉錢，為了避免客人搞混，有些菜單會特別備註，是豬粉腸，還是紅白粉腸，也意外掀起討論。

來到小吃店，點上一碗麵、燙青菜，再搭配一些小菜，大飽口福，但這兩樣你會分嗎？

民眾：「可以分清楚，這個是沒加工，這個有加工。」民眾：「(去麵店點的粉腸會是哪一個？)，這個，(粉紅色的？)，對對對。」民眾：「我自己是搞混啦，但我自己是不太敢吃粉紅色的。」

有律師在網路貼文說，來到高雄開庭，發現高雄的粉腸，跟他認知中的不同，貼文一出掀起大家討論，到底誰是誰怎麼念，店家直接解答。

小吃店王姓業者：「這叫粉腸，他是豬腸子，跟四神湯的腸子其實是一樣的，只是上面跟下面的問題而已，粉腸，北部人可能講『粉強』，不過我們南部人叫『粉錢』，變成一個錢字，這樣聽起來也比較好聽，豬腸子下去灌，有的有用色素，看起來紅紅的。」

兩樣字寫起來一樣，都是粉腸，但台語念法不同，粉腸沒加工過，粉錢則是加工過，才會呈現紅色，店家也怕認不清楚，所以會在菜單上備註，是豬粉腸還是紅白粉腸，粉腸和粉錢，如果還是傻傻分不清楚，下回點單前，也可以先問問店家。

