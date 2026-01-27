兩童搭義大世界「超級水戰」 船卡住受困洞內

有兩名小朋友搭乘高雄義大世界超級水戰遊樂設施，船隻卡在山洞裡，兩人一度受困。（圖／東森新聞）





有兩名小朋友搭乘高雄義大世界超級水戰遊樂設施，船隻卡在山洞裡，兩人一度受困，其中一人比出540求救手勢，還是沒人發現，最後工作人員在預定時間沒看到船出來，先用廣播要兩人搖晃船身，船還是沒出來，只好下去推一把，兩人才順利脫困，這種靠水流速度才有動力的船，只要乘客沒有坐平均，船隻傾斜就會卡住。

高雄義大世界超級水戰遊樂設施，有兩名小朋友卡住了，受困在山洞，表情看來相當尷尬，先是揮手向旁人求救，但似乎沒有人發現，這時有一名小朋友，比出540，這是加拿大原本用於家暴求救暗號，後來變成通用的求救訊號，過去在柯南漫畫裡也出現過，不知小朋友是否看漫畫，學到這個求救手勢，但當時沒有人發現他求救，前面還有另一艘船往後飄，這段影片被公開在網路上，引發熱議，到底他們如何脫困。

義大世界營運部協理郭泰麟：「用廣播請遊客左右用力搖晃，或許客人是沒有聽到，同仁當下就著裝。」

後來工作人員跑過去，推了小船一把，小朋友才脫困，只是為何搭個遊樂設施會卡住受困呢。義大世界營運部協理郭泰麟：「他是靠水流的速度在做動力傳送，初步的判斷是遊客他的重量不夠平均。」

實際來到這處遊樂施，出發前的廣播是這樣的。遊樂園廣播人員：「請勿將你的頭、手伸出船外，以免發生危險，盡量保持船隻平衡。」

雖然有提醒搭船的人要坐得平均船才會動，但有家長認為最好有大人陪同。家長：「小朋友其實，比較不受控的話，真的是建議有大人陪同比較好，就是可能坐的位置不太對，船好像會流不過來。」

看來連家長一起搭乘都會發生船卡住的情況，大人在船上或許能調整一下坐姿就化解，如果沒有大人陪同，遊樂園恐怕要檢討，如何加強出發前的勤教與說明，避免意外發生。

