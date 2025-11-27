兩線三星偵查隊長涉性侵！女提告竟遭警告「他官很大」

受害女子身心受創，忍耐了半年後終於在今年6月決定提出告訴。（圖／TVBS）

高雄市一名女子指控，有兩線三星的偵查隊長，今年1月份以「找到跟蹤犯嫌」名義，邀請女子到自家，卻伸出狼爪。女子是餐飲界名人，和警界經常往來，之前也曾跟兩名偵查隊長走太近，對方多次蹺班而被調查，這一次又跟其中一名警官有關，女子隱忍半年後向婦幼隊報案，卻被警告「男方官很大」。

受害女子身心受創，忍耐了半年後終於在今年6月決定提出告訴。（圖／TVBS）

高雄市議員吳銘賜公開揭露了這起性侵案件，並出示報案三聯單作為證據。吳銘賜在會議中朗讀了受害女子的陳情書內容，描述今年1月，這位女子因懷疑被人跟蹤向警方報案，後來分局偵查隊長謊稱「找到人了」，邀請她到自己家中，卻在交談過程中「不時用手碰觸、撫摸她的身體、背部、屁股、大腿內側」。

高雄市議員吳銘賜公開揭露了這起性侵案件，並出示報案三聯單作為證據。（圖／TVBS）

受害女子身心受創，忍耐了半年後終於在今年6月決定提出告訴。然而，當她向婦幼隊報案時，竟有一名長官下來警告她：「妳真的要告他嗎？這個官很大耶。」吳銘賜指出，報案至今已近半年，案件卻仍未有明確進展。

據了解，受害女子是高雄餐飲界知名人士，因店內常辦公益活動而與警界關係良好。今年3月，她曾捲入與分局前後任偵查隊長「關係密切」的爭議，甚至被靖紀小組約談，當時風波鬧得滿城風雨。令人意想不到的是，如今竟然爆出性侵刑事案件，而涉案人正是其中一名警官。

高雄市警察局長林炎田強調：現在都由地檢署指揮偵辦，絕對不能縱容、絕對不能縱放，任何人都一樣。（圖／TVBS）

高雄市警察局長林炎田強調：「現在都由地檢署指揮偵辦，絕對不能縱容、絕對不能縱放，任何人都一樣。」被舉報涉嫌猥褻的警官在先前爭議後已被調往刑大內勤組長，原預計今年底退休。警察局表示，案件已經移送地檢，仍在調查中。這名即將退休的警官可能因此晚節不保，甚至面臨判刑，失去大筆退休金。

《TVBS》提醒您勇敢說不：

◎尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

◎勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595