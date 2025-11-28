兩線三星偵查隊長涉性騷 報案被警告「他官很大」

高雄有女子控訴，一名兩線三星的偵查隊長以「找到跟蹤犯嫌」的名義，邀請她到家中詳談案情，結果卻伸出狼爪，女子隱忍半年後向婦幼隊報案，卻被警告「對方官階很大」，至今都沒有下文，質疑案件進展緩慢，疑似是警方介入阻擋，最後憤而向市議員陳情。

兩線三星的偵查隊長涉嫌對女子伸出狼爪。圖／台視新聞製圖

事件從今年1月說起，女子向警方報案遭人跟蹤，隔沒幾天，偵查隊長說找到人了，邀請她到家中討論案情，結果卻是伸出狼抓，高雄市議員吳銘賜根據被害人親筆寫下的陳情書指出，在兩人言談過程中，該偵查隊長用手碰觸撫摸被害人的身體，包括背部、屁股、大腿內側。

女子隱忍了半年，今年6月選擇報案提告，結果卻遭警方反問真的要告嗎？這個官很大，讓被害人心灰意冷，至今也沒有下文，質疑案件進展緩慢，疑似警方介入阻擋。

對於本案，高雄市警察局長林炎田表示，現在由地檢署指揮偵辦 ，絕對不能縱容 、絕對不能縱放 。

女高雄餐飲界名人 傳與前後任偵查隊長關係密切

其實這名被害女子，是高雄餐飲界的名人，今年3月份曾捲入與分局前後任偵查隊長「關係密切」，甚至被靖紀小組約談，當時風波鬧得滿城風雨；而涉案的這名偵查隊長，曾帶隊破獲詐騙機房等多起案件，如今捲入猥褻性侵疑雲，遭行政處分並調離現職，全案交由檢調偵辦中。

※未經判決確定者，應推定為無罪

※尊重身體自主權：請撥打113、110

高雄／王夢婷、王晨瀧 責任編輯／網路中心

