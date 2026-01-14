兩美女部長告危! 美50眾議員連署彈劾國土安全部長 傳川普還想換掉「她」....

近期有超過 50 位民主黨眾議員共同連署，提議彈劾國土安全部長諾姆，批評其「妨礙國會運作」、「違反公眾信任」並「假公濟私」。 圖：翻攝自 @elicit777_eri X 帳號

[Newtalk新聞] 美國總統川普重返白宮執政至今已將滿一年，外界也對白宮團隊可能發生的人員異動抱持著高度的關注。近期有消息稱，超過 50 名民主黨眾議員發起連署，準備彈劾國土安全部長克莉絲蒂．諾姆( Kristi Noem )，指控其「妨礙國會運作」、「違反公眾信任」並涉及「假公濟私」。另一方面，川普可能辭退司法部長帕姆．邦迪 ( Pam Bondi ) 的消息也引發大量民眾熱烈討論。

根據美國媒體《Axios》的獨家報導，伊利諾伊州的民主黨籍眾議員羅賓．凱利 ( Robin Kelly ) 近期提出了針對諾姆的彈劾條款，且截至當地時間 13 日下午為止，已有 53 位民主黨眾議員共同連署了該份文件，支持國會採取行動彈劾不適任的白宮官員。

美國移民與海關執法局（ICE）特工於近日在執勤過程中，開槍射殺 37 歲女子蕾妮．古德。 圖：翻攝自 @0hour1 X 帳號

該報導指出，民主黨眾議員推出的彈劾條款預計於當地時間 14 日正式對外公布，內容涉及三項針對諾姆的指控，包含拒絕國會議員進入國土安全部相關設施與扣留國會撥付救災資金的「妨礙國會運作」，涉嫌剝奪被美國移民與海關執法局 ( ICE ) 拘押人士的正當權利、可能違反美國憲法《第一修正案》與《第四修正案》的「違反公眾信任」，以及將價值 2.2 億美元合約授予配偶經營公司的「假公濟私」等。

凱利也針對諾姆的彈劾案發布聲明，強調在諾姆部長的領導下，美國國土安全部與 ICE 「系統性的」侵犯美國公民的隱私與權利，「他們的行為令我們的城市陷入恐慌，甚至直接影響了國會的運作程序」。

川普重用的移民與海關執法局（ICE）執法近日引發多起爭議。 圖:翻攝自X帳號@LeavittMedia

除了諾姆外，同樣由川普任命的司法部長邦迪也即將面臨被解除職務的危機。根據先前報導，川普曾在過去數個月的時間內，多次於私下場合抱怨邦迪的表現「不如預期」，認為其「軟弱無能」且「無法有效執行川普所提出的議程」。部分共和黨支持者也對邦迪擔任司法部長的表現感到不滿，呼籲川普盡快解除邦迪的職務，並尋找更具戰鬥能力的「鬥士」替代。

其中， X 推主「Reverend Jordan Wells」就列出了兩位足夠強硬且具備相關領域專長的人選，分別是現任德克薩斯州檢察長肯．帕克斯頓 ( Ken Paxton ) 以及佛羅里達州州長羅恩．德桑蒂斯 ( Ron DeSantis )。「Reverend Jordan Wells」也呼籲川普盡早整頓內閣成員並拿出執政成績，「別再為部分官員的失職找藉口了」。

