兩翁寒冬迷失街頭 安全尋獲返家

基隆2名失智翁分別外出迷途，其中徐姓翁迷失街頭長達13個小時；警二分局和一路派出所獲報先後將2名失智老翁帶回派出所，再通知家屬領回，讓老翁免於寒冬流落街頭。

徐姓老翁10日上午趁家人不注意時獨自外出，結果忘了回家的路，以至於在寒流低溫中無助的在外遊蕩；徐翁家人發現老翁離家遲遲未歸，遍尋不著，擔心老翁發生意外，便向警二分局和一路派出所報案；警方調閱監視器追查老翁的行進路線，直到11日凌晨1時左右在一處公車站找到，帶回派出所後通知家屬領回。

11日上午和一路派出所接獲民眾報案，指1名老翁倒臥在和平島海產街附近的一處花台草叢中，警方立即趕往現場處理；找到這名身穿單薄長袖的老翁，見他瑟瑟發抖，且有失智現象，便通報消防人員到場，現場施以保暖及緊急救護後，帶回派出所暫時安置，以免老翁繼續失溫發生危險。