兩股冷空氣接力影響台灣！鄭明典說明：疊加效果變異大

氣象署指出，明天（3日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼，對此前中央氣象局長、YahooTV「天氣多一典」主持人鄭明典亦在臉書發文說明，台灣冬季的低溫來自冷高壓的影響，要觀察冷高壓的動向，必須用範圍大一點的底圖；即將影響台灣的冷高壓有兩個來源，這兩股冷空氣前後報到，因疊加效果變異大，導致初期模式對台灣低溫的預報出現較大分歧。

前中央氣象局長、YahooTV「天氣多一典」主持人鄭明典今（2日）在臉書發文，圖取自鄭明典Facebook。

鄭明典進一步指出，即將影響台灣的冷高壓有兩個來源，一股是由極區往南再往東，這股冷空氣來自「極渦」，很冷，但主要影響日、韓，部分冷空氣要經過大片洋面才到台灣；另一股則來自西方，由歐洲經中亞而來，這部分冷空氣較弱，但是會偏南出海，比較接近台灣。鄭明典說明，這兩股冷空氣前後來到，僅有部分疊加效果。因為疊加效果變異大，所以會導致初期模式對台灣低溫的預報出現較大分歧。

氣象署指出，明天東北季風增強，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼；若溫度、水氣條件配合，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機率。周四、周五（4日、5日）東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周六到下周一（6日到8日）各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼。

撰稿：吳怡萱






