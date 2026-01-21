「兩腿開開」引發糾紛 捷警立即介入勸導

捷警調解糾紛。(記者李健興翻攝)

【警政時報 李健興／台北報導】日前捷警接獲通報，捷運忠孝新生站民眾糾紛案，立即趕赴現場。經了解，係民眾於車廂內因座位使用問題發生口角，其中一名男子因於位置上雙腳張開，另名男子請其闔腳，雙方遂起言語爭執。經捷警到場將2名男子帶下車勸導後，俟雙方情緒冷靜，表示互不追究，後由警方陪同出站。

捷運警察隊呼籲，民眾搭乘捷運在車廂、月台或其他捷運系統內遇有糾紛，可按下最近之通話器按鈕，或就近通知站務人員、保全人員，亦可撥打110報案，捷警接獲通報後，將即刻派員趕赴現場處理，以維護捷運系統乘車安全。

