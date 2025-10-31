兩藍委涉罷免不實遭起訴 苦主伍麗華：對盧縣一追殺手段非常痛心

民進黨山地原住民立委伍麗華。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 屏東地檢署偵辦民進黨籍原住民立委伍麗華罷免提議人名冊涉嫌偽造文書案 ，全案偵結後今（31日）依偽造文書、違反選罷法等罪嫌，起訴國民黨立委許宇甄、盧縣一、組發會副主委黃碧雲 等9人。伍麗華也發出聲明表示，對於盧縣一這種欲致她於死地的追殺手段，她非常痛心難過。

伍麗華聲明稿表示，她尚未看到起訴書，單就地檢署的新聞稿，得知許宇甄、盧縣一兩位立委同仁明知不可為而為，除了有明顯犯意，還利用不知情人員做侵害個資、偽造文書的事實，深表遺憾。

伍麗華表示，看到新聞稿中描述，盧縣一從違法造冊、找自己助理擔任領銜人，且在第一階段剔除不合格件數後尚不足情況下，仍繼續提供抄寫名冊，對於盧縣一這種欲致她於死地的追殺手段，基於同根（同族、同鄉、親戚），以及過去的情誼，甚至是同黨的前輩，她非常痛心難過。

伍麗華提到，今天剛好進行史上最長會期第三會期公督盟評鑑頒獎，她榮獲優秀立委肯定，反觀，盧縣一會質詢全院倒數第六、法案及預算審查全院倒數第四，甚至被列入「待觀察」立委，支持者不知作何感想？

伍麗華表示，她從得知被指定罷免，就再三強調，她的問政成績以及選民服務成績都是有目共睹，如果真要罷免，她也能接受民意檢驗。如今，檢調的起訴說明了，針對她的罷免本身就是一場不合法的鬧劇，驚見兩位立法委員，違背憲法罷免制度的民主精神，違背就職宣誓的誓言，希望他們可以深切反省。

伍麗華最後強調，被害人是她，這段時間檢調的偵辦，有心人操弄成她是加害人，在此嚴正聲明，當被起訴的立委在立院殿堂享有豁免權的同時，請不要再操弄族人情緒；針對檢方偵辦罷免案偽造提議名冊的結果，她尊重司法的專業與獨立。

