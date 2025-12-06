兩警執勤車禍受傷！蕭美琴探視：十分不捨

▲兩警執勤車禍受傷！蕭美琴、卓榮泰探視集氣：十分不捨。（圖／總統府提供）

副總統蕭美琴昨（5）日前往宜蘭視察，一名林姓員警執行車隊交管勤務時，遭廂型車高速撞擊，導致他全身多處受傷；40分鐘後，台北市一名曾姓員警，也因執行勤務出車禍。蕭美琴表示，對於兩起事件，她感到十分不捨，下午與行政院長卓榮泰一起前往探視兩位員警，向傷者以及家屬表達慰問。

宜蘭頭城林姓員警傷勢較重，後續轉往台北榮總醫院救治，北榮院長陳威明表示，目前生命徵象穩定，意識也有恢復，感染控制為目前重點任務，一定全力搶救。另一名台北曾姓員警則是右手骨折。

蕭美琴上午受訪表示，員警在執勤期間發生事故，讓她非常難過與不捨希望大家一起為員警們集氣，盼他們能平安康復。晚間蕭美琴也在臉書發文，宜蘭與台北分別有兩名員警，執行交通管制勤務時，不幸發生交通事故，「對此，我感到十分不捨。」兩起事件都讓人非常難過，希望大家一起為兩位員警祈福、集氣，盼望他們早日平安康復。



