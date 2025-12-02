兩路冷高壓接力南下 鄭明典：台灣最低溫仍有變數

Yahoo《天氣多一典》主持人鄭明典在臉書以北半球全圖解析此次冷空氣來源，指出「台灣冬季的低溫來自冷高壓，而看冷高壓必須用範圍大一點的底圖」。他解釋，本次影響台灣的冷高壓有兩個來源，導致數值模式在初期出現較大預報分歧。

圖片來源/鄭明典臉書

中央氣象署預估，本週末起將有冷空氣南下影響台灣，北部及東北部氣溫將明顯下降，中部以北及東北部清晨低溫有機會下探 12～14℃，局部空曠地區更可能再低一些。氣象署表示，此波冷空氣強度接近大陸冷氣團等級，影響時間可望持續數天。

兩股冷空氣接力，一北一路，疊加效果左右台灣低溫

鄭明典表示，一股冷空氣來自極區，屬於「極渦」外擴的冷高壓，雖然非常寒冷，但主軸以日本、韓國為主要影響區，抵達台灣前需通過大片洋面，強度會有所減弱。

另一股則由西方接近，起源於歐洲、經中亞一路東移，此股冷空氣雖較弱，但路徑偏南並將出海，位置相對接近台灣。

兩股冷空氣將前後抵達台灣附近，但僅有部分重疊。鄭明典指出：「因為疊加效果變異大，所以初期模式對台灣低溫的預報分歧很大。」他提醒，本週末至下週初的氣溫仍有變化空間，需持續觀察冷高壓的實際發展。

專家呼籲：低溫仍有變化空間 需持續觀察冷高壓移動

鄭明典強調，由於兩路冷高壓的疊加效果不穩定，未來 1～2 天的觀測將是關鍵。他建議民眾密切注意氣象署的最新發布。

氣象署最新預測：北部顯著轉冷，中部以北清晨低溫下探 12℃ 左右

根據中央氣象署最新天氣預報：週六、週日清晨最冷，中部以北、東北部低溫約 12～14℃，局部輻射冷卻下可再下探。