兩車沒人讓相撞！ 衝向一旁可麗餅店害損逾10萬

宜蘭市有兩輛車行經無號誌路口時，疑似都沒有停讓，因此當場發生車禍，撞進一旁可麗餅店，所幸當時店內沒人，才沒有波及無辜。不過隔天一早業者看見店面，鐵門、玻璃門都被撞壞，根本無法營業，恐怕面臨10萬元損失。

銀色轎車通過路口後，左側一輛計程車快速撞了過來，兩車瞬間失控，撞向一旁可麗餅店，店家鐵門被撞凹，外頭招牌旗幟盆栽也都撞得東倒西歪。

遭波及可麗餅店業者：「我就是鐵門整個凹掉啦，然後都打不開啊，早上趕來看情況很慘。」

事發就在宜蘭市文昌路與西後街口，27日深夜11點多，這輛直行的黑色轎車行經這處無號誌路口時，正好遇上計程車，兩輛車煞不住，當場撞成一團，所幸兩車駕駛加乘客3人，傷勢輕微不需要就醫，但一旁可麗餅店沒有這麼好運。

遭波及可麗餅店業者：「裡面這邊強化玻璃都碎啦，臨時找不到工人，所以沒辦法修復，我們沒辦法營業，不然客人來會受傷。」

看見愛店毀了，業者真的頭痛到不行，因為撞擊力道之大，不只鐵門，就連強化玻璃也整片都破掉，趕緊拿出掃具清理，並找玻璃門業者修繕。

遭波及可麗餅店業者：「初估我們這樣算，從硬體到包含我沒有辦法營業，可能差不多（損失）10萬內吧。」

店家用工具做出圓滾滾的餅皮，上面打顆蛋，放上奶油、玉米、生菜，熱騰騰的口袋燒餅就出爐了。這間可麗餅店在宜蘭地區小有名氣，鹹甜口味應有盡有，還會推出限定口味，吸引不少饕客光臨，如今卻遭車禍波及，到底什麼時候能營業都還是未知數。經過無號誌路口，支線道車未停車禮讓，恐怕會被開罰。

