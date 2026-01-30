兩車玻璃全碎！閃避路旁違停車輛 北市公車擦撞國道遊覽車

記者楊忠翰／台北報導

北市大都會客運公車與台聯客運遊覽車發生擦撞。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區驚傳公車事故，29日晚間7時52分，大都會客運公車行經敦化南路二段時，疑因未保持安全距離，不慎擦撞國道客運遊覽車，所幸車上人員均未受傷，至於肇事責任尚待釐清。

大安分局表示，昨天晚間7時52分，勤務中心接獲報案，指出敦化南路二段附近發生事故，警方到場了解後發現，沈姓司機（58歲）駕駛大都會客運公車，與陳姓司機（53歲）駕駛的台聯客運遊覽車行駛在同一車道，疑因均未保持安全距離，導致公車左車身與客運右車頭發生碰撞。

這起事故造成雙方車輛擋風玻璃及窗戶碎裂，所幸兩車乘客均未受傷，警員觀察2名司機皆無酒味及酒容，經雙方同意後未實施酒測，由於台聯客運仍有3男1女留在現場，4名乘客均願意等候事故調查完成後，再繼續搭乘前往龍潭。

大都會客運表示，昨晚敦化幹線公車行經敦化南路二段98號時，為了閃避違停車輛，與國道客運遊覽車發生碰撞，造成公車車身左側2片窗戶玻璃破裂，當時車上約有20名乘客，所幸並無任何人員受傷，後續由雙方保險公司協調賠償事宜。

大都會客運強調，這起事故讓乘客受到驚嚇，本公司深感抱歉，待警方研判肇事責任後，將加強輔導駕駛長防禦駕駛觀念。

