兩車逆向上國道 以車追人可處駕駛6000元到3萬6000元罰金

cnews204260121a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

有網友在社群平台張貼影像，昨（20）日下午2時45分左右，在國道1號北斗交流道南下出口匝道往溪州聯絡道方向，疑有2輛自小客車逆向行駛。國道公路警察局第三公路警察大隊表示，雖未接獲民眾檢舉及報案，但仍將調閱相關影像，通知車主到案說明，查證後會依規定舉發，另外如涉及刑案將依法偵辦。

第三公路警察大隊表示，檢視影片中的車輛，已涉嫌違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款，在高速公路或快速公路迴車、倒車、逆向行駛的規定，處汽車駕駛人新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰。

廣告 廣告

國道警方呼籲，如果逆向誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以維護自身及其他用路人安全。

照片來源：國道警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

買車沒駕照 網路愛情賣車要騙54歲男35萬元

假檢警要監管帳戶 57歲男急衝派出所求援警揭騙局

【文章轉載請註明出處】